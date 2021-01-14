Pandemi sürecinin kahramanları ilk aşılarını oldu

-Kaymakam ve İlçe Sağlık Müdürünün ziyaret etmesi

-Başhekim ile röportaj

-Sağlık çalışanları ile röportaj



( KOCAELİ )- Gebze’de ilk aşılar sağlık çalışanlarına yapıldı KOCAELİ



- Çin’den getirilen korona virüs aşıları Gebze Fatih Devlet Hastanesinde sağlık personellerine yapılmaya başladı.

Sağlık Bakanlığının Çin'den sipariş ettiği korona virüs aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek 81 ile dağıtıldı. Kocaeli’nin Gebze ilçesine dün ulaşan bin adet aşı, Gebze Fatih Devlet Hastanesinde görev yapan sağlık personellerine yapılmaya başladı.

Hastanede ilk aşıyı, Başhekim İlyas Sarı oldu. Hastane yöneticilerinin ardından, hastanede çalışan tüm personel, aşılanmaya başladı.

Hastanedeki ilk aşıları Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu da takip etti. “700 çalışanımız aşı yaptırma talebinde bulundu” Bugün itibariyle tüm Türkiye’de olduğu gibi Gebze Fatih Devlet Hastanesinde de korona virüs aşılarını sağlık personellerine yapmaya başladıklarını söyleyen Başhekim Uzm. Dr. İlyas Sarı, ”Personelimizin büyük çoğunluğu aşı yaptırma talebinde bulunmuştu. Yeteri kadar aşı temin edildi İl Sağlık Müdürlüğünden geldi. Bugün itibariyle hastanemizde personelimizin aşılarına başlamış bulunmaktayız. Yaklaşık bin 200 çalışanımız var. 700 çalışanımız aşı yaptırma talebinde bulundu. Muhtemelen yarın sağlık çalışanlarımızın aşılarını tamamlamış oluruz. Bu sağlık çalışanlarımıza hastanemizdeki tüm personel dahil. Güvenlik görevliler, yemekhane çalışanları, yani hastane içindeki tüm çalışanlarımıza aşı yapacağız” dedi.

Sağlık memuru Nehir Erdoğan ise, ”İnşallah umut vericidir. Herkesi aşıya davet ediyorum. Heyecanlıyız ve heyecanla bekliyoruz. İnşallah hayırlısı olur halkımız için. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah hayırlı ve güzel sonuçlar diliyorum herkes için” diye konuştu.

Bir başka sağlık çalışanı Burcu Sarı ise, “Aşımı oldum, bir sorun yok şu anda. Herkese aşı olmayı tavsiye ediyorum. Biraz heyecanlıyım, onun dışında bir sıkıntım yok” şeklinde konuştu.





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