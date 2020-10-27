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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Pandemi sürecinde sağlıkçılara 150 bin koruyucu sağlık malzemesi desteği

- Pandemi sürecinde sağlıkçılara 150 bin koruyucu sağlık malzemesi desteği

ZONGULDAK

Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 

-YARDIM KOLİLERİNDEN GÖRÜNTÜ
-KIZILAY AYDIN ERGENÇ KONUŞMA
-İL SAĞLIK MÜDÜRÜ ERTUĞRUL GÜNER KONUŞMA
-KOLİLERİN ARAÇA YÜKLENMESİ

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanlığından sağlık çalışanlarına 150 bin adet koruyucu sağlık malzemesi yardımı yapıldı. Türk Kızılayı Zonguldak Şube Başkanlığından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü'ne 150 bin adet koruyucu sağlık malzemesi yardımı yapıldı. Koruyucu gözlük, maske, eldiven ve koruyucu elbise gibi koruyucu sağlık ekipmanlarından oluşan 150 bin adet sağlık malzemesi, Türk Kızılayı tarafından Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü’ne teslim edildi. Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, AFAD Müdürü Ahmet Güngör ile Kızılay ve Sağlık Müdürlüğü yetkilileri katıldı.
Törende, Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç tarafından İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner'e koruyucu sağlık ekip anılarından oluşan malzemeler teslim edildi. Törende konuşan Türk Kızılayı Zonguldak Şubesi Başkanı Aydın Ergenç, “Türk Kızılay’ı Genel Başkanımıza Pandemi sürecinin başından bu yana bize destek oldukları için teşekkür ediyorum. Pandemi süreci başladığı günden bu yana Sağlıkçılarımız canla başla uğraşıyorlar. Gerektiğinde evlerine de gitmiyorlar. Her zaman sağlıkçılarımızın yanında olduğumuzu herkesin bilmesini istiyoruz. Bizden hiçbir zaman yardımlarını esirgemeyen Türk Kızılayı Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük’e teşekkür ediyorum. Bu pandemi sürecinde 3 ana unsurda birleştiğimizde bununda üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu yardımların bundan sonra da devam edeceğini belirtmek istiyorum. dedi.
Yardımlarından dolayı Kızılay’a teşekkür eden Zonguldak İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner, “Bu zor dönemde salgının en başından beri yanımızda oldular. Kişisel ekipman konusunda sağlıkçılarımıza her zaman destek oldukları için Kızılay'a teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.
(SÖ-OA-
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