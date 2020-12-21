Pandemi hemşireleri virüsten çok şikayetlerle mücadele ediyor

-Yoğun bakımdan görüntüler

-İklime Karatay röportaj

-Genel ve detay görüntüler



( ADANA ) -- Pandemi Acil Servis Hemşiresi İklime Karatay:- “Tehdit edilip 184 Sağlık Bakanlığı Danışma Hattı’na şikayet ediliyoruz”- "Ne kadar az bulaş o kadar az can kaybına neden olur diyoruz ama bizi dinlemiyorlar"- "Sosyal mesafeyi koruyup temizlik kurallarına dikkat etsinler. Elbette hastaneye gelinecek ama gelirken lütfen 1 kişiyle gelin"- “Test için gelene ‘Senin bulgun uymuyor’ dendiğinde ‘Buna sen mi karar vereceksin’ deyip kavga ediyorlar” ADANA



- Korona virüs vakalarının yoğun görüldüğü iller arasındaki Adana’da korona hastasının yanına girmek için gelen yakınları sağlık çalışanlarına zorluk çıkartıyor. Pandemi Acil Servis Hemşiresi İklime Karatay, “Hastanın yanına gelenler çıkışta virüsü 3-4 kişiye daha yayıyor, o yaydıkları başkalarına bulaştırıyor. Biz gelenleri almadığımızda ise tehdit edilip 184 Sağlık Bakanlığı Danışma Hattı’na şikayet ediliyoruz” dedi.

Korona virüsün görüldüğü ilk günden bu yana sağlık çalışanları büyük bir özveri ve emekle görevlerini sürdürüyor. Kimisi haftalarca evladına sarılamazken kimisi de günlerce evine gidemeyip hastanede veya başka yerlerde kalarak gününü geçirmeye devam ediyor. Adana'da pandemi hastanesi olarak hizmet veren Seyhan Devlet Hastanesi Pandemi Acil Servis’inde görevli Hemşire İklime Karatay da bu sağlık çalışanlarından biri. Ancak vakalarının yoğun görüldüğü iller arasında olan Adana’da Covid hastasının yanına girmek için gelen yakınları sağlık çalışanlarına zorluk çıkartıyor. Pandemi Acil Servis Hemşiresi İklime Karatay, İHA muhabirine konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karatay, vatandaşlardan tedbirli olmaları konusunda dikkat etmelerini isteyerek, “Pandeminin ilk gününden bu yana acil serviste çalışıyorum. Buradaki en büyük sıkıntımız hastaların yanında birkaç kişinin gelmesi. Gelen kişi 3-4 kişiye daha yayıyor, o yaydıkları başkalarına bulaştırıyor derken pandemi dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Onun için ben rica ediyorum hasta yakınının yanına 1 kişi gelsin. En büyük mesajım bu. Hastaneden aldığınız mikrobu başka şekilde yayıyorsunuz” diye konuştu.

“Şikayet ediliyoruz” Hasta yakınları tarafından 184 Sağlık Bakanlığı Danışma Hattı’na şikayet edildiklerini de söyleyen İklime Karatay, daha sonra şunları kaydetti: “Bizlere bağırıyorlar ‘Bende girmek istiyorum’ diyorlar. Hatta bizi 184 Sağlık Bakanlığı Danışma Hattı’na şikayet ediyorlar. En fazla karşılaştığımız olaylardan bir tanesi bu. ‘Siz görürsünüz, bizi niye içeriye almıyorsunuz’ gibi laflar söylüyorlar. Biz kuralları hatırlatmak istiyoruz. Ne kadar az bulaş o kadar az can kaybına neden olur diyoruz ama bizi dinlemiyorlar. Hastanede bizleri darp edeceklerine veya bizimle kavga edeceklerine lütfen evde hastalarına çok iyi baksınlar. Sosyal mesafeyi koruyup temizlik kurallarına dikkat etsinler. Elbette hastaneye gelinecek ama gelirken lütfen 1 kişiyle gelin.” “Tehditler var” Bulgusu olmayan veya 7 semptomdan sadece 1’ini gösteren kişiye test yapmadıkları takdirde de vatandaşların tehditleriyle karşılaştıklarını söyleyen Karatay, “Biz tehdit doğrultusunda test yapmıyoruz, bulguları uyan kişilere test yapıyoruz ama ‘Senin bulgun uymuyor’ dendiğinde bize ‘Buna sen mi karar vereceksin’ diyorlar. Burada kaç tane darp vakasıyla karşı karşıya kaldık. Onun için halkımızdan rica ediyoruz. Gerçekten bulgularınız varsa gelin. ‘Yanımdan geçti, ben temaslıyım. Bana test yapın’ diyerek gelen bile var. Sorun yanından geçmesi değil. Gerçekten bulguları taşıması, kendini izole edip birkaç gün takip etmesi lazım. Biz bunu istiyoruz. Onun için acil servislerdeki yoğunluğu azaltmak için herkese test değil, gerçekten bulgusu oluşana test yapılması gerektiğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı. (UMT-



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