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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Osmaniye Valisi Yılmaz'dan 'aşı olun' çağrısı

Osmaniye Valisi Yılmaz'dan 'aşı olun' çağrısı

Osmaniye yazısından detay

Aritas Görece Allah Hassasiyet 

-Vali Erdinç Yılmaz’ın esnaf ziyareti
-Ziyaretlerden genel görüntüler
-Vali Erdinç Yılmaz’ın açıklaması

( OSMANİYE ) Osmaniye Valisi Yılmaz'dan "aşı olun" çağrısı- Esnafı ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerektiğini söyledi OSMANİYE

- Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, korona virüs denetimleri sırasında, sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı tarafından haftalık olarak açıklanan korona virüs haritasında 100 binde 13,31 vaka sayısı ile Türkiye’de üçüncü olan Osmaniye’de denetimler aralıksız sürüyor. ‘Dinamik Denetim Modeli’ kapsamında Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz ve 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık ile beraber esnafı ziyaret eden Vali Erdinç Yılmaz, sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerektiğini kaydetti.
Korona virüsle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini belirten Vali Yılmaz, “Korona virüsle mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Bütün Osmaniyeli hemşerilerimizle birlikte bu mücadelede inşallah en iyi sonuçları alacağız. İlimizde korona virüs tamamen bitene kadar mücadeleye devam edelim, kurallara hassasiyetle uyalım. Ayrıca aşı sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmaları çok önemli. Mücadelemizi hep birlikte bu şekilde devam ettirirsek, inşallah çok kısa zamanda korona virüsün ilimizde bittiğini göreceğimize inanıyorum. Bu mücadeleye katkı sunan, destek olan bütün Osmaniyeli hemşerilerime bir kez daha çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.
(SKY-
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