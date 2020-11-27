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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
OSMANİYE - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

OSMANİYE - Kovid-19 tedbirleri denetlendi

- Vali Yılmaz'ın esnaf ve vatandaşları Kovid - 19 tedbirleri konusunda uyarması - Vali Yılmaz'ın açıklamasıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını kapsamında alınan tedbirler denetlendi. Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, alışveriş ve eğlence merkezinde gerçekleştirilen denetimlere katıldı.
Vali Yılmaz, denetimlerde, esnaf ve vatandaşlardan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasını istedi.Denetim sonrası açıklama yapan Yılmaz, son haftalarda Osmaniye 'de vaka sayısının ciddi derecede artış gösterdiğini söyledi.

Tedbirlerin önemine işaret eden Yılmaz, "Tekrar o eski günlere dönebilmemiz ve bu gidişatı durdurabilmemiz için kurallara uymamız, daha sıkı uymamız şart. Özellikle şu aşamada daha da önemli hale geldi. Osmaniye li hemşerilerimden, kurallara daha fazla dikkat etmeleri ve bunlara uymanın hayati önem arz ettiğinin farkına varmalarını istiyorum." diye konuştu.

Koronavirüs Alışveriş Eğlence Merkezi 

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