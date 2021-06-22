Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Osmaniye’de sanayi sitesinde ‘yerinde aşı’ uygulaması

Osmaniye’de sanayi sitesinde ‘yerinde aşı’ uygulaması

Sanayi sitesinden detay

Aşı Sağlık Ekipleri Aşılama Hassasiyet Sanayi Sitesi 

-Vatandaşların aşılanması
-Vatandaş röportajı
-Genel ve detay görüntüler
-Doktor Duygu Onbaşı ile röportaj

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ‘yerinde aşı’ uygulaması kapsamında mobil ekipler tarafından sanayi sitesi çalışanlarına aşılama yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yerinde aşı uygulamasının başlayacağını duyurmasının ardından Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğü, oluşturduğu mobil ekiplerle ‘yerinde aşı’ uygulamasına başladı.
Düziçi İlçe Devlet Hastanesi’nin inşaatında çalışan işçilerle başlayan aşılama çalışmaları sanayi sitesinde devam etti. Kurulan mobil ekipler tarafından aşı sırası gelen vatandaşlar tek tek aşılandı. Aşılama çalışmaları hakkında bilgiler veren Doktor Duygu Onbaşı, “Sanayi sitesine aşı yapmak için geldik. Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle çalışıyoruz. Pandeminin hızını kırmanın da en etkili yolu hastalığın yayılmasını önlemek. Bu nedenle de toplumunun büyük bir kısmını bağışık hale getirmemiz gerekiyor. Çok şükür aşıya daha ulaşır hale geldik. İşçi ve memurlardan sonra 30 yaşa indi uygulamamız. Toplumu bağışık hala de getirerek de pandeminin hızını kırmak ve yayılmasını engellemeye çalışıyoruz. Umarım en kısa zamanda bağışıklık etkimizi arttırırız ve maskesiz ve kısıtlamaların kalktığı günlere biran önce döneriz” diye konuştu.
Aşılama yapmak için gelen sağlık ekiplerine teşekkür eden sanayi esnafı da uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ederek devletin aşılama konusunda hassasiyetle davrandığını söylediler. (SKY-
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement