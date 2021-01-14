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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Osmaniye’de sağlık çalışanlarına ilk korona virüs aşısı uygulandı

Osmaniye’de sağlık çalışanlarına ilk korona virüs aşısı uygulandı

Devlet hastanesinden detay

Hastane Laboratuvar Sağlık Personeli Sağlık Çalışanları Borat 

-Yapılacak olan aşının hazırlanması
-Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz’un aşı olması
-Başhekim Orhan Erol’un aşı olması
-Sağlık çalışanlarına aşı yapılması
-Sağlık Müdürü’nün konuşması

( OSMANİYE ) OSMANİYE

- Çin’den gelen Covid-19 aşısı Osmaniye’de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanırken, ilk aşı özel olarak hazırlanan oda da İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz’a yapıldı. Sağlık Bakanlığı’nın Çin'den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. Osmaniye’ye gönderilen 7 bin 200 dozluk aşılar ise bugün sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.
Devlet Hastanesi’nde özel olarak hazırlanan odada ilk aşı Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz’a yapıldı. Ardından Osmaniye Devlet Hastanesi Başhekimi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Orhan Erol’a uygulandı. “İlk aşıyı sağlık müdürü olarak kendime yaptırdım” Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 7 bin 200 aşının ilk etapta sağlık çalışanlarına yapılacağını ifade eden Öznavruz, “Osmaniye’deki ilk aşıyı ben sağlık müdürü olarak kendime yaptırdım. Bakanımızın da dediği gibi tünelin ucundaki ışık göründü ve aşıya kavuştuk. Bugünden itibaren başta sağlık personellerimiz olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın göndermiş olduğu 7 bin 200 civarında aşının tamamını sağlık personelimize yaparak bitirmiş olacağız. Daha sonra Bakanlık tarafından gönderilen diğer aşıları da 65 yaş üstü ve riskli guruplar olmak üzere Sağlık Bakanlığı’nın aşılar üzerinden tanımladığı bu guruptaki insanlarımıza da inşallah ikinci parti olarak yapacağız” dedi.
“Sağlık personellerimizi kaybettik” Korona virüs sürecinde sağlık çalışanlarının gayretle çalıştıklarını belirten Dr. Hasan Öznavruz, “Yaklaşık bir yıldır Covid-19 ile mücadele sürecinde sağlık personellerimiz ciddi bir gayretle bu süreci bu duruma kadar getirdi. Tabi bu süreçte bizde sağlık camiamızdan arkadaşlarımızı kaybettik. Bu süreçte mücadele ederken hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.

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