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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Osmaniye’de 80 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor

Osmaniye’de 80 yaş üzeri vatandaşlar aşılanıyor

Sağlık ekiplerinin aşı için evleri ziyaret etmesi

Laboratuvar Allah Sağlık Çalışanları Borat Sağlık Ekipleri 

-Aşı uygulamalarından görüntüler
-Aşı olan vatandaşlardan röportajlar
-Genel görüntüler

( OSMANİYE )- Sağlık kuruluşlarına gidemeyen 80 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri korona virüs aşısı uyguladı- Aşılanan yaşlı vatandaşlar, "Toplu halde oturup sohbet etmeyi özledik" dediler OSMANİYE

- Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde sağlık kuruluşlarına gidemeyen 80 yaş ve üzeri vatandaşları evlerinde ziyaret eden sağlık ekipleri korona virüs aşısı uyguladı. Sağlık Bakanlığı'nın Çin'den sipariş ettiği Covid-19 aşılarının 3 milyon dozluk ilk partisi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu laboratuvarlarında incelendikten sonra testleri başarı ile geçerek acil kullanım onayı almıştı. Osmaniye'ye gönderilen 7 bin 200 dozluk aşıların ilk aşaması olan sağlık çalışanlarına özel olarak hazırlanan aşı odalarında uygulandı. Aşı uygulamasının ikinci evresi olan 80 yaş ve üzeri vatandaşlar aşılanmaya başlandı. Düziçi İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı sağlık personelleri, sağlık kuruluşlarına gidemeyen yaşlıları tek tek evlerinde ziyaret ederek korona virüs aşılaması yapıyor. Sağlık kuruluşlarına gidemedikleri için evlerinde aşı olduklarını ifade eden vatandaşlar, “Devletin bizlere sağlamış olduğu imkanlardan dolayı teşekkür ederiz. Sağlık ekipleri evlerimize kadar gelerek aşı yapıyor. Bizlerde aşımızı oluyoruz. Aşının bulunması çok iyi, bu bizlere mutluluk veriyor. Toplu halde oturup sohbet etmeyi özledik. İnşallah pandemi dönemi bir an önce sona erer” diye konuştular.
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