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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Orta riskli iller arasındaki Karabük’te esnaf normalleşmeyi bekleniyor

Orta riskli iller arasındaki Karabük’te esnaf normalleşmeyi bekleniyor

Drone ile şehirden detay

Turab Psikoloji Aritas Allah Irak 

-Şehir görüntüsü
-Caddeden detay
-vatandaşlardan detay
-çocuklardan detay
-kent meydanında detay
-esnaf ile röportaj
-gençlerle röportaj
-kent meydanında oturan insanlardan detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Karabük’ün haftalık vaka sayısı haritasında orta riskli iller arasında 3. sırada yer almasıyla normalleşme süreci için olumlu bir sinyal verirken vatandaşları da sevindirdi. Geçtiğimiz Kasım ve Aralık ayında günlük ortalama 300 vakanın görüldüğü Karabük’te korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan kısıtlamalar ve uyulan kurallar olumlu sonuçlar vermeye başladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan illere göre haftalık vaka sayısı haritasındaki 100 bin kişiye göre yüzde 16,85 ile orta riskli iller arasında 3. sırada yer aldı. Haftalık vaka sayısındaki düşüşün ardından normalleşme için olumlu sinyal veren Karabük’te vatandaşlar, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları çerçevesinde normalleşmenin başlaması gerektiğini dile getirdiler. Esnaf Recep Şahin, “Bir yılı geçen bu süreçte birçok arkadaşımız mağdur oldu. İşlerindeki düşüşle beraber sıkıntı yaşadılar. Sağlık Bakanının açıkladığına göre yüzbinde 35’in altındaki yerlerde normalleşmeye geçilecek galiba. Esnaflar olarak temennimiz de tedbirlerle beraber açılmasını istiyoruz. Beklentimiz budur” diye konuştu.
Normalleşme sürecinin kentte başlamasının iyi olacağını belirten Karabük Üniversitesi öğrencisi Azerbaycanlı Fahrettin Ahmedov, “Çünkü o kadar yol geldik. Burada da biraz sıkıntılar çekiyoruz. Kafeye gittik oturabileceğimiz yer yok. Yemekleri alıp burada yiyoruz işte. Köşe bir yer arıyoruz yemek için. Biraz normalleşme başlasa iyi olur. Bir de vaka sayısı da az Karabük’te bildiğim kadarıyla. İnşallah düşündüğümüz gibi olur” dedi.
Vatandaşlar olarak çok sıkıldıklarını dile getiren Arda ise, “Sosyal mesafeye uygun olarak, bakanlığın belirlediği tedbirlere uyarak bir şekilde kafelerin açılması gerekiyor. İnsanlar da artık kendi içlerindeki sıkıntılarını birbirlerine anlatmak zorunda. Evdekilerin psikoloji de bozuluyor. Gençleri de zor da bırakmayalım, yaşlıları da” ifadelerini kullandı.
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