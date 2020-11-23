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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Op. Dr. Kıraç: “Diz ağrısı kireçlemenin de habercisi olabilir”

Op. Dr. Kıraç: “Diz ağrısı kireçlemenin de habercisi olabilir”

Doktorun konuşması

Hastalık Kök Hücre Tedavisi Uyku Düzeni Hassasiyet Kök Hücre 

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( KONYA ) KONYA

- Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yunus Kıraç, diz ve çevresinde meydana gelen ağrının kireçleme habercisi olduğunu belirterek, kök hücre tedavisi ile bu ağrıların tedavi edilebileceğini söyledi.

Medova Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Yunus Kıraç, kış aylarında özellikle eklem hassasiyetlerinden dolayı bütün vücutta ağrıların meydana gelebileceğini belirtti.
Soğuklarda eklemlerden en çok etkilenen diz ekleminin genellikle insanların çoğunda hayatın belli dönemlerinde ağrıyla birlikte kendini gösteren bir sorun oluşturduğunu kaydeden Op. Dr. Yunus Kıraç, sorunların çoğunun, çoğu insanda medikal tedaviye gerek kalmadan veya çok basit tıbbi medikal tedavilerle iyileşebilirken yaklaşık yüzde 20’lik kısmın da ciddi sorunlara sebebiyet verebildiğini belirtti.
“Diz ağrısı kireçlemenin de habercisi olabilir” Doktora başvurulması gereken durumlara değinen Op. Dr. Yunus Kıraç, “Bir haftadan uzun süren, geçmeyen diz ağrıları ve ağrıların giderek artması, özellikle gece ağrısı, merdiven inip çıkarken, ya da yürüme mesafesinin azalması durumunda mutlaka doktorunuza başvurmanız gerekir. Bu halk arasında çok bilinen menüsküs şikayetleri olmakla birlikte en büyük baş belalarımızdan bir tanesi olan kireçlemenin de habercisi olabilir. Kireçleme, ilerleyici, hayat fonksiyonunu azaltan ve bununla birlikte ağrıyla karakterize özellikle gece ağrısı ve uyku düzenini bozan sıkıntılı bir durum. Bu durum için mutlaka doktorunuzla görüşmeniz gerekiyor. Bu durumda yapılacak çok basit tedavilerle erkenden alınacak tedbirlerle beraber bu hastalıktan kurtulabilme veya hastalığın ileride doğurabilecek sonuçlarını erteleyebilme ve daha kaliteli yaşayabilme imkanına sahipsiniz” dedi.
Diz ağrısına kök hücre tedavisi Hastanede kireçlemede uygun ev yenilikçi tedavileri uyguladıklarını aktaran Op. Dr. Kıraç, “Bu tür rahatsızlıklarda hastaların ameliyattan çekindiğini çok iyi biliyoruz ve olabildiğince hastalarımızı ameliyatsız, herhangi cerrahi işlem gerekmeden veya çok basit cerrahi işlemlerle rahatlatma, tedavi etme veya ameliyat ihtiyacını olabildiğince ötelemeye çalışıyoruz. Bu tedavilerin en önemlilerinden bir tanesi kök hücre tedavisi. Aslında kök hücre halk arasında çok fazla bilinen bir şey değil. Çünkü tıbbi olarak da henüz literatürümüze yeni girmiş bir durumda. Özellikle karın yağı bölgesinden alınarak oluşturduğumuz gerçek kök hücre diz içerisine basit bir işlemle enjekte edildikten sonra oradan sağlanan kıkırdak dokunun yeniden oluşmasını bekliyoruz ve yeniden oluştuğunu gördüğümüz hastalarımız var. Bununla ilgili bilimsel yayınlar var. Bu sayede hasta daha konforlu, daha güzel ve ağrısız bir yaşam elde etmekle beraber ileride belki gereksinim duyacağı ameliyattan bile kurtulmuş olabiliyor” şeklinde konuştu.

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