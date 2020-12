Onlar virüs ile mücadelenin duymayan kulakları, konuşamayan ağızları

-İşitme engelli Covid-19 hastası Remzi Durmuş ile röp.

- Covid-19 ile mücadelede en ön saflarda yer alan, virüsün iz sürücüleri filyasyon ekipleri, işitme engelliler için işaret dili öğrendi. Türkiye'de ilk kez bu şekilde hizmet veren ekip, iletişim kurmakta güçlük çeken hastalarla işaret dili ile kolayca iletişim kurabiliyor.Sağlık Bakanlığı, Covid-19 ile mücadele kapsamında her kesime yardımcı olmaya devam ediyor. Bu süreçte iletişime geçmekte zorlanan işitme engelliler de unutulmadı. İşitme engelliler ile daha kolay iletişim kurarak onlara yardımcı olmak için filyasyon ekipleri işaret dili eğitimi alıyor. Bu kapsamda Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri de işaret dili öğrenerek hastalara hizmet vermeye başlayan ilk ekip oldu. Gölbaşı Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde yürütülen eğitimler kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin birçoğu işaret dili öğrendi. Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü her alanda hastalara hizmet verebilmek için çalıştıklarını ve bu kapsamda kendilerine destek olan gönüllü eğitimcilere çok teşekkür ettiğini söyledi.



İşaret dili eğitimi alan Diş Doktoru Dilek Şahar da filyasyon çalışması ile gittiği vatandaşlar ile kolayca iletişim kurabiliyor. Aynı zamanda sağlık personeli Eda Erdemir de filyasyon ekibi ile birlikte gece gündüz hizmet veriyor."3 yaşına kadar konuşuyordum, sonrasında hastalandım ve sağır oldum3 yaşında geçirdiği bir hastalık sonrasında sağır olduğunu belirten işitme engelli Covid-19 hastası Remzi Durmuş, "Ben Urfa’da doğdum. 3 yaşına kadar konuşuyordum, sonrasında hastalandım ve sağır oldum. Ben Etimesgut’ta çalışıyorum. Arkadaşlarımla beraber, 6 kişi oturuyorduk. 1 tane konuşan arkadaşımız Covid’miş bulaştırdı. O gitti, biz pozitif olduk. Ben 1 hafta iyiydim. Konuşan arkadaşım da iyiydi. Ben anlamadım biraz boğazımda kaşıntı gibi bir şey vardı, anlayamadım. Doktora gittim sürüntü testi aldılar. Bıraktım bitti ben gittim. Çarşamba akşamı saat gece 02.00 gibi başımda çok şiddetli ağrı oldu. Rahatsızlandım, anlayamadım ne olduğunu da. E-Devlet’ten mesaj geldi. Ama anlamadım tabi ki mesajı. İş yerinde konuşan arkadaşıma dedim. Başım çok ağrıyor dedim ve eve geri geldim. Perşembe günü çok rahatsızlandım ve ertesi günü tekrar gittim. Başhekim ile konuştum. Tekrar görüştüm. Tekrar sürüntü aldılar ve pozitif çıktığımı öğrendim” ifadelerini kullandı.“İlk karşılaştığımda inanamadım şok oldum”İşitme engelli olduğu için işitme engelliler ile iletişimde çok zorlandığını ve işaret dili bilen filyasyon ekipleriyle karşılaşınca çok mutlu olduğunu belirten Covid-19 hastası Durmuş, “Maske ve mesafemiz vardı otururken. Ama tabi yemek yiyip çay içtiğimiz için maskemizi mecburen aşağı indiriyorduk. Yemek ve çay bittikten sonra da maskemizi takıyorduk. Ben önce virüse yakalandığımda yurda geldim. Kız kardeşimle beraber geldik. Ben duymadığım için kapı aralıktı. İlaç getirdiler bana kullanmam için. İlk karşılaştığımda inanamadım şok oldum. Çok güzel bir farkındalık. Anlattı anladım, hiçbir problem yok. Çok teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.“Bütün birimlerin bilmesi gerekiyor aslında”Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü çalışanlarından gelen talep doğrultusunda engelsiz bir sağlık hizmeti verebilmek için birlikte hareket ettiklerini vurgulayan İşaret Dili Eğitmeni Sema Tetik, “Çok mutlu olmuş, destekliyor. Bütün birimlerin bilmesi gerekiyor aslında. Çünkü çok zorlanıyoruz diyor. İletişim kurmakta, anlamakta zorlanıyoruz diyor. Telefonla konuşamadığımız için benim sürekli kız kardeşim yanımdaydı ama olmayan insanlar var diyor. Her alanda ihtiyacımız var aslında işaret dili bilen çalışanlara. Kamunun her alanında, karakol, emniyet, hastane, sağlık, okul bütün alanlarda aslında işaret dili bilen personellerin yetiştirilmesi lazım. Hani en minimum şekilde, işte şu filyasyon sürecinde ilaçları nasıl kullanacakları, kendilerine nasıl yardımcı olacaklarını anlatabilmek için işaret dili bilmek gerekiyor. Bu bir farkındalık” diye konuştu.

“Sağlık çalışanları olarak, sizler için 7 gün 24 saat çalışıyoruz”İşaret dili ile izleyicilere mesajını veren Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ülgen Güllü, “Sağlık çalışanları olarak, sizler için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Sizler de lütfen maskenizi takarak, mesafeyi koruyarak, temizliğe ve hijyene dikkat ederek bizlere destek olun. Sağlığınızı koruyun. Biz birlikte inşallah Covid-19 ile mücadelemizi kazanacağız” şeklinde konuştu.





