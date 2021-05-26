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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Oğlunun ikna ettiği 91 yaşındaki Raziye nine covid-19 aşısını evinde oldu

Oğlunun ikna ettiği 91 yaşındaki Raziye nine covid-19 aşısını evinde oldu

-Ekiplerin eve gelmesinden detaylar

Koronavirüs Hastane Sağlık Ekibi Yan Etki Trol 

--Aşının yapılmasından detaylar
--Çağrı Apaydın röportaj
--Raziye Erdoğan röportaj
--Diğer detaylar

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri’nin İncesu ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Raziye Erdoğan’a koronavirüs aşısının ilk dozu, İncesu Devlet Hastanesi Evde Aşı Biriminde görevli Dr. Çağrı Apaydın ve Sağlık Memuru Kürşat Taş tarafından evinde uygulandı. Aşı olmayı kabul etmeyen fakat oğlunun ikna etmesiyle Alo 182 üzerinden aşı randevusu oluşturan Raziye Erdoğan'ın evine sağlık ekibi yönlendirildi. Ekip tarafından, genel durumu kontrol edilerek muayeneleri yapılan Raziye nineye Sinovac aşısının ilk dozu uygulandı. Aşıdan sonra herhangi bir yan etki görülme ihtimaline karşı ekipler bir süre evde bekleyerek Raziye ninenin durumunu izledi. Aşıyı yapan Dr. Çağrı Apaydın, “Geçtiğimiz seneden beri tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan covid-19 pandemisinin en önemli temel taşları muhakkak maske, mesafe ve temizlik. Bu aşamada aşılamada toplum bağışıklığı açısından çok önemli. İncesu’da aşılama faaliyetlerinin başlamasıyla birlikte toplamda 7851 aşı uyguladık. Devlet Hastanemiz, Aile Hekimlerimiz ve Evde Sağlık Hizmetleri olarak bu hizmeti sürdürüyoruz. İncesu’da köy köy, mahalle mahalle nerde talep oluşturan, hakkı gelen hastamız var ise ona ulaşıyoruz. Hakkı gelen hastalarımızı da aşı olmaları için teşvik ediyoruz. Bugün 91 yaşındaki Raziye Teyzenin evindeyiz. Kendileri ALO 182’den randevu almışlar ve hastaneye gelemediklerini bildirmişler. Bu şekilde hastaneye ulaşım sağlamayan hastalarımız ALO 182 den ve MHRS’den randevu alarak evinde aşı talebinde bulunabilirler. covid-19’la mücadelede bağışıklama çok önemli ve aşılama en önemli silahımız, tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sağlık ekiplerinin evine kadar gelip koronavirüs aşısını yaptıkları için memnun olduğunu dile getiren Raziye nine ise, “Devletimizden Allah razı olsun. Evime kadar gelip aşımı yaptılar. Cumhurbaşkanımız ve Sağlık Bakanımızın gözlerinden öpüyorum” dedi.
(EK-TB-
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