O İlçede korona virüs vakaları sıfırlandı

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( KASTAMONU ) KASTAMONU



- Kastamonu’nun Doğanyurt ilçesinde alınan korona virüs tedbirleri ve filyasyon ekiplerinin çalışmaları neticesinde ilçede Covid-19 vakalarının sıfırlandığı açıklandı. İçişleri Bakanlığı’nca korona virüs salgınının önlenmesine yönelik hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve filyasyon ekiplerinin özverili çalışmaları neticesinde Covid-19 salgınıyla mücadele eden Doğanyurt Kaymakamlığı, vakaların sıfıra indiğini açıkladı.

Doğanyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlçemizde bugün itibariyle Kovid19 pozitif vaka sayısı “0” dır. Bu süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emniyet, jandarma personellerimize ve bugüne kadar ilan ettiğimiz bütün kurallara harfiyen uyan siz değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz. Kurallara uymaya devam edelim ve bu süreci sağlıkla bitirelim.” İlçede vakaların sıfırlanmasıyla ilgili açıklamada bulunan Doğanyurt İlçe Kaymakamı Tahir Yılmaz, “8 Ocak 2021 Cuma günü itibariyle Doğanyurt ilçemizde Covid-19 vaka sayımızı sıfırlamış bulunmaktayız. Bilim Kurulunun tavsiyeleri, Bakanlıklarımızın aldıkları tedbirlerle ve İlçe Kaymakamlığımızın almış olduğu kararlar sonucunda çok şükür bugüne kadar ulaşmış bulunmaktayız. Bu zorlu süreçte başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere emniyet ve jandarma personelimize, muhtarlarımıza, imam ve öğretmen arkadaşlarımıza, Kaymakamlık personeline çalışmalarından ötürü her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bizim en önemli kriter pozitif vakaların çıktığı günden son güne kadar almış olduğumuz sıkı denetimler ile takip ve karantina uygulamaları sonuca varmamızda bizlere çok yardımcı oldu. Pozitif vakanın çıktığı ilk gün sağlık çalışanlarımızın o köyde, o mahallede hangi vaka var ise o köyde bulunan hangi arkadaşımız var ise onları devreye alarak, birlikte takip ederek hastalık seyrinin yayılmasını engellemek amacıyla yapmış oldukları faaliyetlerde bizleri vakaların sıfırlanmasına kadar ulaştırdı. Ben, bütün emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. En önemlisi ise bilinçlenmiş olarak bizlere destek olan hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren hiçbir şey bitmiş değil. Aynı azim ve kararlılıkla bu hastalığın seyrinin yayılmasını engellemek ve tekrar ilçemizde görülmesini engellemek adına aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Herkese sağlıklı günler diliyorum, bu işin üstesinden hep birlikte geleceğiz” dedi.





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