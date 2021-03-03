-Hastane girişi ve ambulanslardan görüntü

-Göğüs Servisinden görüntü

-Hastadan görüntü

-Elindeki kap içindeki biberden görüntü

-Hamide Sümbül ile röp

-Ameliyatı yapan Doktordan görüntü

-Elindeki biberden görüntü

-Murat Acat ile röp

-Detaylar



( KARABÜK ) - Nefes darlığı ve şiddetli ağrı için başvurdu, ciğerinden Arnavut biberi çıktı- Yediği döner içindeki Arnavut biberi ciğerinden çıktı KARABÜK



- Karabük’te 10 gün önce arkadaşları ile birlikte yediği döner sonrası şiddetli ağrı ve nefes darlığı çeken bir kişinin ciğerinden yapılan operasyonla Arnavut biberi çıkartıldı. Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü uzmanı Doç. Dr. Murat Acat’ın başarılı operasyonu ile sağlığına kavuşan hasta ve doktoru ameliyatta çıkarılan Arnavut biberinin şaşkınlığını ise gizleyemedi. Karabük’te Hamdiye Sümbül (40) isimli kadın yaklaşın 10 gün önce arkadaşları ile döner yedikten sonra aşırı derece nefes darlığı ve öksürük çektiğini şimdi ise sağlığına kavuştuğunu söyledi.



Bu süreçte çok sıkıntılar yaşadığını anlatan Sümbül, “ Hastaneye başvurdum. Bu arada çok gidip geldim acile filan sonunda Göğüs Hastalıkları hocamız Murat bey, fark etti. Rötgen ve tomografi filmi çekildikten sonra bir ciğerimin sol alt kısmında bir cisim olduğu tespit edildi. Operasyon sonunda ise cismin Arnavut biberi olduğu ortaya çıktı. İlk defa başıma böyle bir şey geldi. Bende şok oldum Arnavut biberini görünce” dedi.

Doç. Dr. Murat Acat ise, hastanın 3 gün önce polikliniğine başvurduğunu anlatarak, “ Hastamız yemek yedikten sonra nefes darlığı şikayeti olduğunu söyledi.



Hastayı muayene ettiğimde sol alt ciğerinde Sınırlı bir alanda müzikal bir ses vardı. Normalde biz bronş dediğimiz bu sesleri iki taraflı duyarız ama hastamızda tek taraftı. Tomografi ve akciğer grafisinde akciğerin sol alt tarafına doğru büzüşmeyi gördük. Bunun üzerine hastaya Bronkoskopi yaptık. Bronkoskopi ile sol ciğerin alt tarafındaki broşun girişinde yabancı bir cisim gördüm. Yemek parçası gibi bir şey bekliyordum. Biyopsipense ile dışarı çıkarttığımızda cismin Arnavut biberi olduğunu gördük. Tek parça halinde çıkarmamız hastamız için büyük bir şans. Bu tarz kırılgan olan yabancı cisimler bazen parçalanıp, hastaya ileride sıkıntı verebilirdi. Eğer bu süreç uzamış olsaydı kalıcı hastalıklara sebebiyet verebilirdi” dedi.

Acat, 25 yıllık mesleki hayatında çok yabancı cisim çıkarttığını ancak ilk kez Arnavut biberi çıkarmasının ise ayrı şaşkınlığa neden olduğunu kaydetti.

Tamamen sağlığına kavuşan Hamide Sümbül ise tedavisinin ardından taburcu edildi. (YE-



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