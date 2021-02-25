Naşa Beldesi karantinaya alındı

-KARANTİNAYA ALINAN NAŞA BELDESİNİN KONTROLE ALINAN GİRİŞ GÖRÜNTÜSÜ

-NAŞA BELDESİNE GİRİŞ VE ÇIKIŞ KONTROL GÖRÜNTÜSÜ

-NAŞA BELDESİ BELEDİYE BAŞKANI İBRAHİM YAVUZ İLE RÖPORTAJ

-NAŞA BELDESİ GÖRÜNTÜSÜ



( KÜTAHYA -ÖZEL) KÜTAHYA



- Simav’a bağlı Naşa Beldesi’nin, Covid-19 pozitif vakalar sebebiyle, 10 gün süre ile karantinaya alındığı bildirildi.

Simav İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nun 2021 / 24 nolu kararında ; Naşa Beldesi’nde tespit edilen pozitif vakalar nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı için karantina uygulamasının başlatıldığı, beldeye giriş ve çıkışların 24.02.2021 tarih ve saat 21.00’den itibaren acil durumlar dışında 10 gün süreyle yasaklandığı, karantina süresince vatandaşların tüm gereksinimlerinin Belediye Başkanlığı ve Mahalle Muhtarlıkları tarafından karşılanacağı, beldedeki kahvehane, bakkal, tekstil atölyesi, okul, cami, kurum ve özel sektör işletmelerinin 10 gün süreyle kapalı olacağı, belde dışındaki kereste atölyelerinde ise Naşa beldesinden olmayan işçilerin çalışabileceği, kereste atölyesi sahiplerinin atölyede konaklamak şartıyla çalışabileceği, belde içinde süt toplama işi yapanlara izin verileceği, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatan çobanlara izin verileceği, acil sağlık hizmetleri için 112 ile iletişime geçilebileceği, zorunlu sağlık randevusu olanlara belgelemek şartıyla izin verileceği, Kamu Kurum ve Kuruluşları çalışanları izinli olup Naşa Beldesi’nde oturan personelin 10 gün izinli sayılacağı, ancak sağlık ve kolluk personelinin istisna kapsamında tutulacağı, Hamzabey ve Kabaarmut köylerinin karantinadan muaf tutulacağı, karantina uygulamasını ihlal edenler hakkında İl İdaresi Kanunu’nun 66’ıncı maddesi ve Kabahatler Kanunu’nun 32’inci maddesine göre idari para cezası ve diğer yaptırımların uygulanacağı bildirildi.

Naşa Belediye Başkanı İbrahim Yavuz, Pandemi sürecinde karantinaya alınan Naşa Beldesi'nde yaşayan vatandaşlarının kurallara titizlikle uymaları gerektiğini ifade etti.





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