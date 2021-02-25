Mutasyonlu virüs tespit edilen mahalle karantinaya alındı

- Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesi, mutasyonlu virüse rastlanması nedeniyle karantina altına alındı. Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şıhlı mahallesinde sağlık ekipleri tarafından mutasyonlu virüs tespit edildi. Yapılan tespitin ardından mahalle 10 gün süreyle karantina altına alındı. Karantina süresi boyunca vatandaşların ihtiyaçları vefa grupları tarafından karşılanacak.
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