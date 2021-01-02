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02 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mutasyonlu virüs nedeniyle bir kişi karantina altına alındı

Mutasyonlu virüs nedeniyle bir kişi karantina altına alındı

Kızıl Keçili Kırsal Mahallesi giriş detayı

İngiltere Karantina Keçi Semptom 

-Mahalle detayı
-Jandarma detayı
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Türkiye'ye İngiltere'den gelen mutasyonlu korona virüs hastası 15 kişiden birinin Balıkesir’in Edremit ilçesinde karantina altına alındığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre, İngiltere’den hava yolu ile gelen bir kişide havalimanında yapılan tarama testi sonrasında mutasyona uğramış korona virüs çıktığı bilgisinin alınması üzerine Balıkesir’in Edremit ilçesindeki evinde karantina altına alındı. Mutasyona uğramış korona virüs taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişide semptomların hafif olduğu, evinde karantina altında tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Karantina altına alınan evde yaşayan diğer kişilerin yapılan testlerinin ise negatif çıktı.Edremit’in Kızılkeçili Mahallesinde havalimanında yapılan test sonucunda mutasyonlu korona virüsü taşıyıcısı olduğu tespit edilen kişi hakkında bilgi veren Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal virüsün tespitinin hem ardından evin karantina altına alındığı, gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığını ifade ederek, “Tüm tedbirleri aldık, bir sıkıntı yok. Evinde. Aile karantinası uyguluyoruz. İngiltere'den gelen bir hasta. Normal çalışma düzenimizde tüm tedbirleri uyguluyoruz” dedi.

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