Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Mutasyon virüs vatandaşı isyan ettirdi

Mutasyon virüs vatandaşı isyan ettirdi

Apartman görüntü

Karantina Yurt Dışı Yasaklar Apartman Yöneticisi Serzeniş 

-Apartman sakini ile röp
-Detaylar

( ESKİŞEHİR )- 10 katlı binada yaşayan 98 kişiden 14’ünde virüs tespit edildi 40 hane karantina altına alındı- Yaşananlara tepki gösteren apartman sakinlerinden Havva Ön;- "Komşular sosyal mesafeyi gözetmedi, apartmanın bodrum katında okey oynandılar, birbirlerine gidip çay içtiler, bahçede piknik yaptılar" ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de mutasyonlu virüs görülmesi sonrası karantinaya alınan apartmanın sakinleri yasaklara uymayan komşularına isyan etti. Eskişehir’in bazı mahallelerinde görülen mutasyonlu Covid-19 virüsü bu sefer de Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Özenç sokakta bulunan Sakinler apartmanında görüldü.
Alınan bilgiye göre 10 katlı binada geçtiğimiz cumartesi günü yapılan testlerde 98 kişiden 14’ünde tespit edilen virüs, 40 hanenin karantina altına alınmasına neden oldu. Apartmana virüsü yurt dışından bir misafirin getirdiği ve daha sonra tedbirsizlikle rakamın yükseldiği öne sürüldü. Giriş ve çıkışın yasak olduğu apartmanın kapısına polis şerit çekerek önlem aldı. Karantinayla alakalı bilgi veren apartman yöneticisi Avni Öndül; “Bayağı kişide vaka var ve 4 gündür karantina altında bina. 40 daire var ve 98 kişi yaşıyor. 10 gün daha böyle sürecek karantina. İhtiyaçlarımızı telefondan sipariş ediyoruz. Apartmanın geneli emekli kesim” dedi.
“Sosyal mesafeyi korumalılar” Sakinler apartmanın 8’inci katında oturan Havva Ön duruma isyan etti. Komşularının sosyal mesafeyi gözetmediğini iddia eden Ön, yasağa rağmen apartmanın bodrum katında okey oynandığını iddia etti. Konuyla ilgili serzenişte bulunan Havva Ön; “Bodrumda okey oynadılar, birbirlerine gidip çay içtiler, bahçede piknik yaptılar, negatiflerin de hayatını engellediler. Eğer elimde delil olsaydı şikâyetçi olacaktım ama yok. Okey oynayanların hepsi bu binadalar. Sosyal mesafeyi korumalılar. Bir Allah bir ben biliyorum. Sadece bugün korudular sosyal mesafeyi. Benim kızım çalışıyor, maddi manevi ne yaşayacağımızı düşünmediler. Biz pozitif değiliz negatifiz, ama çıkamıyoruz” diye konuştu.
(BT-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı