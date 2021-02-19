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19 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
MUŞ - Ekipler, diyaliz hastası kadın için seferber oldu

MUŞ - Ekipler, diyaliz hastası kadın için seferber oldu

- Yolda kar temizleme çalışması - Hastaya ambulansta müdahale edilmesi - Hasta eşi Salih Özçelik'in konuşması - Ambulansın hastayı hastaneye götürmesi - İş makinesinin açtığı yolda ambulansın ilerlemesi - Köy Muhtarı Suphi Özçelik'in konuşması - Kar temizleme çalışması Muş 'ta ekipler diyaliz hastası kadını 2 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırdıMUŞ (AA) - Muş 'ta yolu kardan kapanan köydeki diyaliz hastası kadın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.Merkeze 50 kilometre uzaklıktaki Yukarıyongalı köyünde 70 yaşındaki diyaliz hastası Zeliha Özçelik'in yakınları, yolun kardan kapanması dolayısıyla İl Özel İdaresine haber verdi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen karla mücadele ekipleri, 2 saat süren çalışmayla yolu açarak sağlık ekiplerinin köye ulaşmasını sağladı.Evde kontrolleri yapılan kadın, ambulansla Muş Devlet Hastanesine götürüldü.Hastanın eşi Salih Özçelik, yolun kapalı olması nedeniyle eşini diyaliz için hastaneye götüremediğini söyledi.

Ekiplerden yardım istediklerini belirten Özçelik, "Ekipler yolumuzu açtı. Ambulans geldi. Eşimi hemen ambulansa aldılar ve müdahale ettiler. Gerçekten devletimiz bize büyük fedakarlık yapıyor. Yollarımız sık sık kapandığı için devlet ihtiyacımız olduğunda yardımımıza koşuyor. Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

Kar Temizleme Fedakarlık Karla Mücadele Diyaliz Hastası Sağlık Ekipleri 

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