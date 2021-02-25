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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Muhtarda virüs çıkınca köyün tamamını testten geçirdiler

Muhtarda virüs çıkınca köyün tamamını testten geçirdiler

Danişmentli Köyü Sağlık Evi önünde köy halkı

Sosyal Medya Karantina Trol 

-Test yaptıran vatandaşlar
-Köy halkının sağlık evine gelişi
-Devrim Topcu konuşması

( ZONGULDAK -ÖZEL) ZONGULDAK

- Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Danişmentli Köyü muhtarı Fahrettin Donat’ın korona virüs testi pozitif çıkması sonrası köy halkına test yapıldı. İlçeye bağlı Danişmentli Köyü Muhtarı Fahrettin Donat ve ailesi dün yaptırdığı korona virüs testi sonucu pozitif çıktı. Köyde artan vaka artışları sebebiyle, talep üzerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri köye giderek vatandaşları Covid-19 testi uyguladı. 863 nüfuslu köy halkından test olmak isteyenler ve rahatsızlığı olanlar köyde bulunan Sağlık Evine giderek kontrollerin ardından korona virüs testinden geçirildi. Kimlik kontrollerinin ardından işlemleri yapılan köy halkı tek tek içeri alınarak PCR (Covid-19) testi yaptırdı. Muhtar Donat, sosyal medya hesabından köy halkına çağrıda bulunarak, karantinada olan vatandaşların evlerinde kalmalarını istedi.
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