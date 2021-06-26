Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MUĞLA - Göz rahatsızlıkları salgın sürecinde takipsizlik nedeniyle arttı

MUĞLA - Göz rahatsızlıkları salgın sürecinde takipsizlik nedeniyle arttı

- Prof. Dr. Aylin Karalezli'nin yaşlı bir hastayı muayene etmesi - Prof. Dr. Aylin Karalezli'nin konuşması - Karalezli'nin bir kadını muayene etmesiGöz rahatsızlıkları salgın sürecinde takipsizlik nedeniyle arttı - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Oftalmoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Karalezli: - "Yeni normalleşme dönemiyle polikliniklerde hasta yoğunluğu görülmeye başladı.
Bu dönem içerisinde takipsiz kalan hastalarda özellikle hastalığın ilerleyişindeki artışı gözlemledik" - "Özellikle genç ve çocuklarda sürekli evde yakına odaklanma, bilgisayar oyunlarına eğilim, kırma kusurlarının daha da ilerlemesine sebep oldu"MUĞLA (AA) - DURMUŞ GENÇ - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Oftalmoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aylin Karalezli, Kovid - 19 salgınında yakına odaklanma gerektiren bilgisayar oyunlarına eğilimin, çocuk ve gençlerin göz sağlığını olumsuz etkilediğini bildirdi.Karalezli, AA muhabirine, Kovid - 19'un dünyada çok sayıda kişiyi etkilediğini, uzun dönem ciddi kısıtlamalar yaşandığını söyledi.

Bu dönemde hastaların da göz muayenelerini aksatmak zorunda kaldığını belirten Karalezli, "Özellikle 65 yaş üstü grup bu durumdan oldukça çok etkilendi. Bu yaş grubunda gördüğümüz diyabetik retinopati hastalarında, halk arasındaki ismiyle 'sarı nokta' hastalarında düzenli takip gerekenlerin izlenmesinde elde olmadan da olsa aksamalar yaşandı." dedi.
Salgın döneminde retinal hastalıkların oldukça ihmal edildiğini dile getiren Karalezli, özellikle diyabetik retinopati ve ven tıkanıklığı gibi retinal hastalıkların tedavilerinin aksatılmasının körlüğe yol açabileceği uyarısında bulundu.Hastaların salgın endişesiyle hastanelere gelmediğini anlatan Karalezli, "Bu dönemde etkili olan bir neden de hastanelerin büyük bölümünün pandemi hastanelerine dönüşmesiyle polikliniklerdeki personel sayısının azalmasıydı." diye konuştu.
- Çocuklarda ve gençlerde miyop vakaları arttıProf. Dr. Aylin Karalezli, bu dönemde özellikle bilgisayar, tablet ve cep telefonu başında uzun saatler geçiren çocuk ve gençlerin risk altında olduğunu söyledi.

Bu durumun göz sağlığına olumsuz yansımalarını görmeye başladıklarını ifade eden Karalezli, şunları kaydetti:"Özellikle çocuklarda ekran karşısında uzun zaman geçirmeye bağlı uzağı görme kusuru olan miyopinin ilerleyişinin son dönemde daha hızlı olduğunu söyleyebilirim. Yeni normalleşme dönemiyle polikliniklerde hasta yoğunluğu görülmeye başlandı. Bu dönem içerisinde takipsiz kalan hastalarda özellikle hastalığın ilerleyişindeki artışı gözlemledik. Takipsizlik nedeniyle hastalarımızdaki görme bozukluğunun artışını saptadık. Özellikle genç ve çocuklarda sürekli evde yakına odaklanma, bilgisayar oyunlarına eğilim, kırma kusurlarının daha da ilerlemesine sebep oldu."Anne babaları da uyaran Karalezli, çocuklarının uzun saatler bilgisayar ya da telefon ekranına bakmasının önüne geçmeleri gerektiğini belirtti.

Hastalık Göz Sağlığı Personel Sayısı Cep Telefonu Normalleşme 

İlgili Foto Galeriler
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Kadınların Tansiyonu Daha YüksekKadınların Tansiyonu Daha Yüksek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement