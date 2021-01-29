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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
MSB'ye bağlı bakım merkezlerinde korona virüs aşılamaları devam ediyor

MSB'ye bağlı bakım merkezlerinde korona virüs aşılamaları devam ediyor

Aşı yapılması ve röportajlar

( ANKARA ) ANKARA

Bakım Merkezi 


- Milli Savunma Bakanlığına bağlı İstanbul'daki Çamlıca Özel Bakım Merkezi'nde kalan vatandaşların ve görevli personelin korona virüs aşıları yapıldı.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, korona virüsle mücadele kapsamında daha önce Ankara Özel Bakım Merkezi'nde kalan büyükler ile bakım merkezinde görevli personelin korona virüs aşıları yapılmıştı. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri toplam 321 kişinin aşılarını başarılı şekilde gerçekleştirmişti. Bakım merkezlerindeki korona virüs aşılamaları devam ediyor. İstanbul’daki Çamlıca Özel Bakım Merkezi'nde kalan büyükler ile bakım merkezinde görevli personelin de korona virüs aşıları yapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri toplam 236 kişinin aşılarını başarılı şekilde gerçekleştirdi.
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