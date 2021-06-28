Mobil aşı ekipleri evde bakım yardımı alanlar için hizmette



- Bursa’da mobil aşı ekiplerin aşılama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı ekipler koronavirüsle mücadele kapsamında bir yandan organize sanayi bölgelerinde bulunan fabrika çalışanlarını aşılama çalışmalarına sürdürürken, diğer yandan da evde bakım yardımından faydalanan engelli kişi ve onların bakımını sağlayan yakınlarına aşı uygulamasını ayağına giderek yapıyor. Yıldırım İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi işbirliği ile aşı olmayan tam bağımlı, orta düzey ve ağır engelli kişi ve onların bakımlarını yapan yakınları tespit edildikten sonra İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurulan mobil aşı ekipleri, vatandaşların ikametlerine giderek aşı uyguluyor. Yıldırım ilçesinde oturan ve bedensel engeli olan 19 yaşındaki Fulya Özkarayurt’un Kovid-19 aşısı yapıldı. Aşının ardından 15 dakika engelli vatandaşın yanında bekleyen Mobil Aşı ekipleri, aşının olası yan etkileri ve ikinci dozun ne zaman yapılacağına ilişkin Özkarayurt’un ailesini bilgilendirdi. Kovid-19 salgını başladığından bu yana tedbirlere uyduklarını ve kendisinin daha önce aşı olduğunu aktaran Anne Özkarayurt, “Günüm kızımla geçiyor. 24 saat kızımla ilgileniyorum. Ben mayıs ayında aşı oldum, Onunda aşı olmasını istiyordum, ama korkuyordum. Şu anda rahatım. Allah razı olsun sağlık müdürlüğünden dün aradılar, bugünde geldiler. Sağ olsunlar, çok teşekkür ediyorum” dedi.

Aşısı yapılan Fulya Özkarayurt ise; aşının evlerinde yapılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, aşı olup okuluna başlamak istediğini dile getirirken en çok insanları sarılmayı özlediğini söyledi.



Kovid-19 aşılamaları kapsamında yoğun şekilde hastanelerde, ASM, ilçe sağlık müdürlüklerinde, organize sanayi bölgelerinde aşılama yapmaya devam ettiklerini dile getiren Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ferhat Ekinci ise, “Bugünden itibaren de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü’ne bağlı Yıldırım Sosyal Hizmet Müdürlüğü ile iş birliği yaparak kendi bünyelerinden bakım alan 3 bin 750 engelli muhtaç ve 3 bin 750 bakıcısına olmak üzere toplam 7 bin 500 kadar kişinin aşılama durumlarını kontrol ederek içlerinden aşı olmayan 1000 kadar engelli vatandaşımızı yerinde evinde aşılama hizmeti vermeye başladık. Bugünde 19 yaşında genç bir kızımızı aşılamak için ziyaret ettik. Dördüncü katta asansörü olmayan bir apartmanda yürüme engeli bir kızımızdı onu aşıladık. Kızımızın mesajı herkesi duygulandırdı. Sevdiklerime sarılmayı çok özledim biran önce herkes aşısını olsun. Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı gibi 18 yaş üstü herkes aşısını olabilmekte, tüm vatandaşlarımızı randevu alarak aşı olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

