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30 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Minik Ömer’in karantinadaki sağlıkçı annesine özlemi kamerada

Minik Ömer’in karantinadaki sağlıkçı annesine özlemi kamerada

Baba Yaşar Güven’in oğlunu annesine kapıdan göstermesi

( AMASYA ) -- 1 yaşındaki çocuk karantinadaki annesine sarılmak için babasının kucağından böyle firar etti AMASYA

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- Amasya’da 1 yaşındaki minik Ömer Halis, karantinadaki sağlık çalışanı annesine sarılmak için babasının kucağından firar etme anı hem güldürdü hem de duygulandırdı. Minik Ömer Halis, 3 gündür karantinada olan sağlık çalışanı annesine sarılmak istedi ancak babası izin vermedi. 1 yaşındaki Ömer Halis’in annesine sarılma çabası cep telefonu kamerasına yansıdı. Amasya’nın Suluova ilçesinde yaşayan karantinadaki sağlık çalışanı Esma Güven’i görmek ve sarılmak isteyen 1 yaşındaki oğlu Ömer Halis, babasının bir anlık boşluğundan faydalandı, kucağından firar ederek annesinin odasına girdi. Din görevlisi baba Yaşar Güven, oğluna karantinadaki annesinin kapının önünden gösterirken, 1 yaşındaki Ömer Halis, babasının bir anlık boşluğundan faydalanarak, annesinin odasına girdi. Baba Güven, hemen odaya girerek oğlunu alarak uzaklaştırdı. Aynı zamanda doğum günü olan oğlunun annesine özlemi izleyenleri böyle duygulandırdı. (SU-
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