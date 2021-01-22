Minik Belinay tedavi olacak

-Aile ve bebekten görüntü

-Baba Zafer Tepe ile röp.

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( ORDU -ÖZEL)- Mermer kemik hastası 5 yaşındaki görme engelli Belinay, Kayseri’de yapılacak olan tedavinin ardından görme şansı bulabilecek ORDU



- Ordu’da 5 yıl önce dünyaya gelen mermer kemik hastası (osteopetrozis) olan ve şu anda gözleri görmeyen minik Belinay’ın tedavisi için gerekli olan 70 bin lira, hayırseverler tarafından karşılandı.Altınordu ilçesinde yaşayan ve Zafer-Reyhan Tepe çiftinin iki çocuğundan biri olan 5 yaşındaki Belinay, 6 aylık olunca ilik nakli operasyonu geçirdi. Doğum sonrası gözlerinde problem olan Belinay için sonrasında, halk arasında mermer kemik olarak bilinen osteopetrozis hastalığı teşhisi konuldu. Sağırlık, körlük, dalak büyümesi, solunum sıkıntısı, büyüme geriliği ve çok küçük yaşlarda ölümle sonuçlan belirtileri olan hastalıkla mücadele eden Belinay, doktorların uzun yaşayamaz demelerine rağmen hayata tutundu. Sağlığına kavuşma umudu için 70 bin lira gereken ve şuanda yüzde 99 engelli raporu bulunan Belinay’ın, Kayseri’deki özel bir hastanede yapılacak olan tedavi ücreti hayırseverler tarafından karşılandı.“Türkiye'de hayırsever insanımız çok, kızım mart ayı içerisinde ameliyat olacak”Kızlarının, akranları gibi koşup oynayacağı günü sabırsızlıkla beklediklerini belirten aile, yapılan haber sonrası kendilerine çok sayıda telefon geldiğini ve tedavi ücretinin tamamlandığını ifade ederek, hayırseverlere teşekkür etti. Baba Zefer Tepe, "Kızımız, mermer kemik hastası (osteopetrozis) hastası, önceden ilik nakli olmuştu. Şu anda da gözleri görmüyor. İnşallah ameliyat olacak. Gerekli para bulundu. Hayırseverlerden Allah razı olsun. Çok arayan oldu, mart ayı içerisinde inşallah ameliyat olacak. Kayseri’de özel bir hastanede tedavi olacak ve orada doktorumuzun demesine göre en fazla 3 gün kalacağız. Şuan işitme problemi yok, sadece gözleri görmüyor. Görme oranında şuanda kesin bir sonuç veremiyorlar ama ihtiyacını görecek kadar umut var. İnşallah dualar ile sağlığına kavuşacak. Hayırseverlerden Allah razı olsun, bizi bu zor ve sıkıntılı dönemde yalnız bırakmadıkları için gerçekten çok teşekkür ediyorum” dedi.





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