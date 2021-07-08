Mevsimlik tarım işçilerine korona virüs aşısı

-AŞILAMA EKİBİNİN AŞILAMA ÇALIŞMASI

-AŞILANAN İŞİÇİLER İLE RÖP.

-DETAY



( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE



- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çalışan mevsimlik tarım işçileri, köylere gelen sağlık ekipleri tarafından aşılandı. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağılı aşılama ekibi, Güneydoğu illerinden Akçakoca'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin 18 yaş üstünü, köylerde kendi yaşam alanlarında aşılamaya hız verdi. Şırnak, Cizre, Adana bölgesinden gelen 35 mevsimlik işçi, Göktepe Köyünde aşılandı. Fındık toplamak için Akçakoca'ya geldiklerini söyleyen işçiler, aşılanmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.



