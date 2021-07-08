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Mevsimlik tarım işçilerine korona virüs aşısı
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8 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mevsimlik tarım işçilerine korona virüs aşısı

Mevsimlik tarım işçilerine korona virüs aşısı

MEVSİMLİK İŞÇİLERİN YAŞAM ALANI

Fındık Toplama Tarım Sağlık Ekipleri Mevsimlik İşçi Aşılama 

-AŞILAMA EKİBİNİN AŞILAMA ÇALIŞMASI
-AŞILANAN İŞİÇİLER İLE RÖP.
-DETAY

( DÜZCE -ÖZEL) DÜZCE

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde çalışan mevsimlik tarım işçileri, köylere gelen sağlık ekipleri tarafından aşılandı. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağılı aşılama ekibi, Güneydoğu illerinden Akçakoca'ya fındık toplamak için gelen mevsimlik işçilerin 18 yaş üstünü, köylerde kendi yaşam alanlarında aşılamaya hız verdi. Şırnak, Cizre, Adana bölgesinden gelen 35 mevsimlik işçi, Göktepe Köyünde aşılandı. Fındık toplamak için Akçakoca'ya geldiklerini söyleyen işçiler, aşılanmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

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