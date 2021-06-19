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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları aşı mutluluğuna mikrofon uzattı

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları aşı mutluluğuna mikrofon uzattı

Hastane personelinin sunumu

Sosyal Medya Koronavirüs Koronavirüs Sağlık Çalışanları Koronavirüs Aşısı 

-Aşılanan kişilerin açıklamaları

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aşılananların duygu ve düşüncelerinin yer aldığı video hazırlanarak, hastanenin sosyal medya hesaplarından 'aşı ile aşıyoruz' başlığı ile paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamalarla aşıya olan talep artarken, Mersin Şehir Eğitim ve Arastırma Hastanesi çalışanları da sağladığı koordinasyon ile Covid-19 aşı hizmetini başarıyla yönetiyor. Hastane çalışanları koronavirüs aşısı olan hastalara mikrofon uzattı ve aşıya olmanın sevincini kaydetti.
Hastane çalışanlarının uzattığı mikrofona konuşan vatandaşlar, aşı oldukları için büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederken, aşı olmanın toplumsal bir sorumluluk olduğunu vurguladı. Mersin Şehir Hastanesi sağlık çalışanlarınca kaydedilen görüntüler, hastanenin resmi sosyal medya hesaplarından 'aşı ile aşıyoruz' başlığı ile yayınlanırken, video takipçiler tarafından büyük ilgi gördü.
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