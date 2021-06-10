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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
MERSİN - 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

MERSİN - 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladı

- Aşı olan vatandaşlardan detay - Kovid - 19 aşısından detay - Aşı olan Fikret Kara'nın konuşması Mersin 'de 45 yaş ve üzeri vatandaşlar Kovid - 19'a karşı aşılanmaya başladıMERSİN (AA) - Mersin 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgınıyla mücadele kapsamında 45 yaş ve üzeri vatandaşlar için sağlık kuruluşlarında aşılama süreci başladı.
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid - 19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamında aşılama süreci devam ediyor. Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde oluşturulan 25 odada, önceliği olan gruplar ile 45 yaş ve üzeri vatandaşlara aşı uygulanıyor.Aşı olanlardan Fikret Kara, AA muhabirine, ilk doz aşısını yaptırdığını belirterek, "Hem kendimizin hem de sevdiklerimizin can güvenliği için bu aşıyı vurulmak zorundayız. Dünyada herkes vuruluyor, biz neden vurulmayalım ki? Korkulacak bir şey yok. Bütün vatandaşlarımız aşılarını olmalı. Bu, çevremizdekilerin güvenliği için önemli. Bir sorun, sıkıntı yok." diye konuştu.
Nermin Tilki de Kovid - 19'la mücadelede aşılamanın büyük önemi olduğunu vurgulayarak sırası gelen vatandaşların aşılarını yaptırmasını önerdi.

Koronavirüs Can Güvenliği Muhabir 

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