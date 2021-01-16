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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Medova Hastanesi aşı uygulamasına başladı

Medova Hastanesi aşı uygulamasına başladı

Sağlık çalışanlarına aşı yapılması

Sağlık Çalışanları Sağlıkçı 

-Başhekim yardımcısının konuşması
-Aşılanmadan detay

( KONYA ) KONYA

- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra onay verilen CoronaVac aşısı, Konya Medova Hastanesi’nde de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında kullanılacak olan CoronaVac aşısı Medova Hastanesi’nde de sağlık çalışanlarına yapılmaya başlandı. Medova Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Çelik yaptığı açıklamada; pandemi nedeniyle zor günlerden geçildiğini söyledi.

Aşının can kurtarıcı olarak yetiştiğini ifade eden Dr. Mehmet Çelik, “Şu anda uyguladığımız ölü aşı olarak tabir ettiğimiz aşıyı uyguluyoruz. Şu anda farklı bir seçeneğimizin olmaması aşıya mutlaka güvenmemiz gerektiğini ve de uygulanamayacak kişiler haricinde herkesin aşılanması gerekiyor. Bu anlamda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda ilk olarak sağlıkçılardan başlanıldı. Umarım güzel bir kampanya olur. Umarım yüzde yüz oranında aşılanma ve koruma sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı.
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