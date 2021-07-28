Maske yüzlerden indi: Vakalar tırmanışa geçti

-Vatandaşlar ile röportaj

-Maske takmayanlar



( ZONGULDAK -ÖZEL)-Ereğli halkı aşı konusunda çağrıda bulundu ZONGULDAK



- Türkiye’de vaka sayısı aylar sonra yeniden 20 bine yaklaştı. Yaz aylarında kısıtlamaların kalkması ile birlikte yoğunluk da artarken, vatandaşların maskesiz dolaşması dikkat çekiyor. Kdz. Ereğli ilçesinde özellikle sahil bandında korona virüs unutulurken, vatandaşların maske kuralına uymadıkları görüldü.

Sahilde yürüyüş yapan vatandaşların veya arkadaşları ile çimlerde oturan gençlerin maske takmaması dikkat çekti. Kameralara yansıyan görüntülerde çoğu vatandaşın maske konusunda dikkatsiz olduğu görüldü.

Bir çok vatandaş maskesini çenesinin altına indirirken, bazıları ise hiç takmadı. Öte yandan maske ve mesafeye dikkat eden vatandaşlar ise düşüncelerini İHA mikrofonlarına aktardı. Açıklamalarda artan vaka sayılarına da dikkat çekilirken, aşı konusunda da çağrıda bulundular. Ereğli halkı yaptıkları açıklamada, “Maske takıldığı zaman insanlar bizi saymıyor, bu da bizi üzüyor. Aşı da çok önemli, inanmayanlar var. Herkes kendi özgürlüğü içerisinde yaşıyorlar. Herkesin aşı olması lazım, aşı olmazsa bu iş bitmez. Son günlerdeki durum gelecek için pek parlak görünmüyor. Yine yasaklar gelebilir, insanlarımız duyarlı olmalılar. Maske takmıyorlar kavga ediyorlar. Hastalık artıyor ama maske takmıyorlar. Vaka arttıkça ülke geriye gidiyor, herkesin duyarlı olması gerekiyor.” İfadelerine yer verildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük paylaşılan korona virüs tablosunda son 24 saatte 246 bin 648 test yapılırken, 19 bin 761 vaka belirlendi. Vefat sayısı 51 olurken korona virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 7 bin 108'e yükseldi. Aynı tabloda aşılamada Zonguldak, yüzde 69 olarak yer aldı. Günlük vaka sayısının 20 bine yaklaştığını vurgulayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısında bulunarak yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer verdi: “Salgının kontrol altında tutulmasını tedirgin edici seviyede vaka sayılarına ulaştık. Bunu durduracak olan göstereceğimiz iradedir. Salgınla mücadelenin kurallarına uyarsak ortalama bir hafta sonra sonuç almaya başlar, aşımızı yaptırırsak salgına son vermek için harekete geçmiş oluruz.”

