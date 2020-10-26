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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Maske takmayanların bahanesi sigara oldu

Maske takmayanların bahanesi sigara oldu

Maske takmayan vatandaşlardan detaylar

Hastane Para Cezası Alabalık Sağlık Personeli Polis Ekipleri 

-Maske takmayan vatandaşlarla röportaj
-Genel Detaylar
-Röportaj

( GAZİANTEP )- Kimi kameraları görünce maske taktı bazılarının ise bahanesi sigara oldu GAZİANTEP

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona virüs vaka sayısında artışın yaşandığı kentler arasında gösterdiği Gaziantep’in çarşı ve pazarlarında yoğun kalabalık yaşanıyor. Tüm ikazlara rağmen maske takmayan vatandaşlar bahane olarak ise sigarayı gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın korona virüs vaka sayısında artışın yaşandığı kentlerden biri olan Gaziantep’te vatandaşlar çarşı ve pazarlara akın ediyor. İnsan selinin yaşandığı yerlerde vatandaşlar tüm uyarılara rağmen sosyal mesafe kuralına riayet etmiyor, maske kullanmıyor. Korona virüsün artmaya başladığı bu dönemde dışarıda bulunan ve maske bile kullanmayan vatandaşlardan bazıları kameraları görünce maskesini takıyor, kimilerinin ise bahanesi maske oluyor. Maske takmayan vatandaşlar maskelerini sigara içmek için çıkardıklarını ifade ederken, kameraları görünce maske takmaya başladı.
Kameraları görünce maske taktılar Maske takmayan Gaziantepli vatandaşlar kameraların kendilerini çektiklerini görünce maske takmaya başladı.
Kameraları gördükten sonra maske takan vatandaş, “ Sizi gördüm, şimdi maskeyi takıyorum” dedi.
“Lütfen maske takın” Maske takmayan vatandaşlara tepki gösteren ve maske kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen bir sağlık personeli ise, “ Öncelikle bütün insanların kurallara uymasını istiyorum. Bir sağlık personeli olarak hastanede çok fazla zorluk çekiyoruz. Korona virüslü hasta tedavi olmak için hastanemize geliyor. Hastaneye gelen virüslü vatandaşımız bizi de etkiliyor. Sağlık personellerimize ve insanlarımıza bu tarz zorlukları yaşatmamak için lütfen maske ve mesafe kurallarına uyalım” diye konuştu.
Kurallara uymayanlara ceza yağdı Vatandaşların kurallara uymamakta ısrarcı olduğu kentte polis ekiplerinin denetimleri de sürüyor. Gaziantep'te denetimlerde maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayan 1001 kişiye para cezası kesildi. (AD-SD-
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