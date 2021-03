Mardin Valisi Demirtaş, dinamik denetim sürecine katıldı

-Birinci Caddeden genel detay

-Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın açıklaması



( MARDİN ) MARDİN



- İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Dinamik Denetim Süreci' konulu genelge kapsamında Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla korona virüs tedbirlerine yönelik denetim yapıldı. Korona virüs risk haritasına göre düşük riskli olarak mavi kategoride bulunan Mardin’de, kontrollü normalleşme sürecinin başlamasının ardından Vali Mahmut Demirtaş, tarihi Birinci Cadde'de denetimlerde bulunarak yaklaşan turizm sezonu öncesinde elde edilen kazanımların devam etmesi için işletmecilere ve vatandaşlara maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını hatırlattı. Denetimlerde esnaflarla normalleşme süreci konusunda bir süre sohbet eden Vali Demirtaş, turizmin kentin can damarı olduğuna dikkat çekerek kentte mevcut durumun korunması ve daha iyi hale getirilmesi için maske, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına riayet edilmesinin önemli olduğunu kaydetti.

Düşük riskli durumu korumak için denetim faaliyetlerinin kentin her noktasında yoğunlaştırıldığını belirten Vali Demirtaş, "Bu normalleşme döneminde Mardin her ne kadar iyi bir durumda olsa dahi bu kazanımlarımızı geri kaybetmemek için esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın daha duyarlı olması ve kurallara uyması konusunda tavsiyelerimiz oluyor. Sağ olsunlar vatandaşlarımız da bu kurallara uyuyorlar. İnşallah bundan sonra daha güzel günlere gideceğiz" dedi.

Yürütülen başarılı tedbirler sayesinde vaka oranına göre mavi kategori ile düşük riskli iller arasında Mardin’in yer almasının ardından normalleşmenin başlamasından duydukları memnuniyetlerini dile getiren esnaflar, Vali Demirtaş’a teşekkür etti. Denetimlerde Vali Demirtaş’a, Vali Yardımcısı Birkan Tatlısöz, İl Emniyet Müdürü Vekili Muhittin İlker Emir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz eşlik etti.



loading...