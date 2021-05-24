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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mardin'in tek erkek güzellik merkezi taleplere yetişmeye çalışıyor

Mardin'in tek erkek güzellik merkezi taleplere yetişmeye çalışıyor

Mekandan görüntü

Masaj Cilt Bakımı Konsept 

-Cilt bakımı yapılırken görüntü
-Lazer epilasyon yaparken görüntü
-İşletme sahibi Nasreddin İliş röportaj
-Müşteri Fethullah Samara röportaj
-Detay Görüntüler

( MARDİN -ÖZEL) MARDİN

- Mardin’de pandemi döneminde açılan erkek güzellik merkezi, kentteki vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.Mardin’in Artuklu ilçesinde yeni açılan güzellik merkezi sadece erkeklere hitap ediyor. Güzellik merkezi sahibi Nasreddin İliş, pandeminin getirdiği kötü ekonomik şartlara rağmen işletmeyi açtıklarını belirtti.
Kentte yaşayan erkekler tarafından yoğun ilgiyle karşılandıklarını kaydeden İliş, "Pandemiye denk geldi açılışımız, Mardin’in değerli beyefendilerine en güzel hizmeti vermek için bu salonu açtık, risk de aldık. Çok şükür risk aldığımıza da memnunuz, şikayetçi değiliz. Pandemi bittikten sonra daha güzel şeyler yapacağız. Salonumuz 270 metrekareden oluşuyor. 2 katlıdır. Profesyonel saç kesimleri yapıyoruz. Çocuk VİP bölümlerimiz mevcut. Üst katta lazer epilasyon, manikür, pedikür, profesyonel masaj, VİP odamız aynı şekilde hizmet vermektedir” dediMerkezin Mardin'de tek olduğunu vurgulayan İliş, "Bölgede emsali olarak 1-2 salon ya vardır ya da yoktur. Büyüklük ve tamamen erkek konsepti olması sebebiyle burada tektir. Mardin’de kapsamlı tek erkek güzellik merkezi konseptine sahibiz. Uzun zamandır hayalimdi böyle bir salon açmak. Beyefendilerin yoğun talebi üzerine müşterilerimizin bu pandemi döneminde ciddi bir şekilde sıkıntılarını bize ilettiler. Uzun zamandır düşündüğüm salonun hızlandırılmış versiyonunu pandemiye denk gelmesine rağmen açtık. Çok şükür açtığımıza da memnunuz. Gelen müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli. Gelen müşteri saç ve sakal tıraşından sonra profesyonel cilt bakımını istiyor, lazer epilasyon istekleri oluyor. Açtıktan hemen sonra 20 günlük tam kapanma sürecine girdik. Ona nazaran hiç tereddüt etmeden salonumuzu açtık" diye konuştu.
Müşteri Fethullah Samara ise böyle imkanları bölgedeki erkeklere sundukları için İliş ve ekibine teşekkür ettiklerini söyledi.


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