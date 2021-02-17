-TNS cihazından detay

-Doktor ile hastanın sohbet etmesinden detay

-Hasta ve doktor ile röp.

-Genel ve detaylar



( ELAZIĞ ) - Manyetik uyarım cihazı ile psikiyatrik tedavi- Depresyon ve intihar düşünceleri olan kadın, 6 yıl çeşitli hastaneler ve tedaviler denedikten sonra TMS cihazı ile sağlığına kavuştu. ELAZIĞ



- Elazığ’da yaklaşık 7 yıldır psikolojik sorunları olan bir hasta , Transkraniyal Manyetik Stimülasyon (TMS-Manyetik Uyarım) cihazı ile aldığı tedavi sonucu sağlığına kavuştu. 1 çocuk ve 2 torun sahibi Solmaz Gül (64), yaklaşık 7 yıldır sıkıntı, huzursuzluk, uykusuzluk, bayılma hissi ve intiharı düşünecek derecede psikolojik sorunlar yaşıyordu. Bu süre zarfında bir çok hastane ve doktorda tedavi gören Gül, ilaç tedavisine başladı ancak sorunları bitmedi. Son olarak Elazığ Mediline Hastanesine giden Gül, burada Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey tarafından tedavi edildi. Kısa bir süre önce hastanede uygulanmaya başlanan, hastalık tespit edilen beyin bölgesine manyetik frekans verilerek o bölgenin elektrik iletimini ve kimyasal aktiviteyi düzenleyen TMS tedavisi ile 12’nci seansta sağlığına kavuşan Gül, uzun zamandır kendini bu kadar iyi hissetmediğini dile getirdi. Bu tedavi yöntemini özellikle kendisi gibi aynı sorunları yaşayan herkese öneren gül, tedavisine için doktorunun nezaretinde devam edeceğini belirtti.

"Herkes gelsin tedavisini olsun, çok şükür ben rahatladım" Rahatsızlığının uzun zaman önce başladığını anımsatan 64 yaşındaki Solmaz Gül “Bu süre zarfında gezmediğim doktor, dolanmadığım hastane kalmadı. Hiç birinde hiçbir şifa bulamadım. Hep aşırı şekilde uyku verici ilaçla, uyuttular. Kilo aldım ama şimdi Hakan bey doktorumuza geldim. Onun bu tedavi yöntemi üzerine herkesi davet ediyorum. Hiç bir yan etki görmedim. Hiç kimse korkmasın, çekinmesin. Herkes gelsin tedavisini olsun, çok şükür ben rahatladım. En büyük problemim içimde büyük bir sıkıntı oluyordu, böyle bayılacak gibi oluyordum. Sıkıntılarım o kadar ileri düzeye gelmiştiki intiharı bile düşünmeye başlamıştım. Bu şekilde geldim ama çok şükür şimdi doktorunuzdan çok memnunum. Cihaz daha da rahatlattı” dedi.

"Özellikle bu hastamızda geldiğinde intihar düşünceleri mevcuttu" Hastanın ciddi sorunlarla kendilerine geldiğini ancak şuanda tedavinin olumlu yönde devam ettiğini belirten Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Hakan Balıbey ise “Transkraniyal manyetik stimülasyon (TMS) tedavisi, manyetik uyarım çok yeni ve moderne bir tedavi yöntemidir. Bir manyetik bobin vasıtasıyla görüldüğü üzere hastayı tedavi uyguluyoruz. Nöronlar uyarmak esasına dayalı özellikle depresyonda üzüntü, sıkıntı, isteksizlik, keyifsizlik, intihar düşünceleri, enerjisizlik, takıntılar, vucut ağrıları, kulak çınlamaları gibi şikayetlerde etkili olan son derece etkili ve onaylı bir tedavi. Henüz yeni, 2008 yılından beri FDA ( Amerikan ilaç ve gıda dairesi) tarafından onaylanmış bir tedavi. Avrupa ve Amerika da sıkça uygulanan bu tedavi ülkemizde belli merkezlerde bulunuyor.Yan etkisi hemen hemen hiç yok, çok hafif baş ağrısı, nadiren saçlı deride bir hassasiyet dışında ciddi bir yan etkisi yok. Depresyon ve takıntı ( OKB) hastalarında yaklaşık yüzde 70 civarında etkili olan, elimizi güçlendiren bir seçenek. Özellikle bu hastamız geldiğinde intihar düşünceleri, sıkıntı, enerjisizlik, keyifsizlik, yaşama karşı bir isteksizlik, herhangi bir şey yapmama, değersizlik hisleri gibi durumlar mevcuttu. Şu an 12’nci seanstayız ve hastamızla gerçekten çok iyi sonuçlar aldık” diye konuştu.

(RY-HİV-



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