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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MANİSA - OSB'deki fabrikalarda yerinde aşılama uygulaması başladı

MANİSA - OSB'deki fabrikalarda yerinde aşılama uygulaması başladı

- Fabrikadaki yerinde aşı yapılması - Aşı olma sırası bekleyen çalışanlar - İşçilerin aşı olması - İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Souksu'nun röportajı - Klimasan Genel Müdürü Alper Erol'un röportajı - Aşı olan işçi ile röportaj Manisa OSB'deki fabrikalarda yerinde aşılama uygulaması başladıMANİSA (AA) - Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (MOSB), istihdamı yüksek fabrikalarda Kovid - 19'a karşı yerinde aşılama çalışması başlatıldı.Yunusemre İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen aşılama çalışmaları kapsamında bazı fabrikalara aşılama istasyonları kuruldu.Yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığı, ticari soğutucu ve ev tipi derin dondurucu üreten Klimasan'da da işçilerin aşılanmasına devam ediliyor.İşçilerin aşılama noktalarına transferiyle zaman kaybetmemek ve üretimi aksatmamak için fabrikada 4 aşı istasyonu kuruldu. Randevu oluşturulan işçiler aşılarını olduktan sonra bir süre gözlem altında tutuluyor, ardından mesaisine dönüyor.İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Souksu, OSB binasında kurdukları aşı istasyonunun ardından bazı fabrikaların yüksek istihdamını göz önünde bulundurarak yerinde aşılamayı gerekli gördüklerini söyledi.

Souksu, "OSB'deki aşılamada 3 bin 500’ün üzerine çıktık. Biz yine de daha hızlı yol almak istiyoruz. Aşı güvenliğini de düşünerek bu sayıyı seri bir şekilde yükseltmek istiyoruz. Gece vardiyasında ve hafta sonu çalışan işçilerimizi de aşılıyoruz." dedi.
Klimasan Genel Müdürü Alper Erol da uygulamanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Çalışanların aşılanarak hızla koruma altına alınmasının öncelikleri olduğunu aktaran Erol, "Dört aşı odamız var. Yoğunluğa göre değişebiliyor. İdari personel desteğiyle randevular alındı. Randevusu alınan personelimizi bizler organize ederek gruplar halinde aşılarını yaptırıyoruz. Salı gününe kadar tüm çalışanlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Hafta Sonu Fabrika Aşı Altın Aşılama 

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