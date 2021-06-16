MANİSA - Organize sanayi bölgesinde çalışanlara Kovid-19 aşısı yapıldı
- Manisa 'da organize sanayi bölgesinin havadan çekilmiş drone görüntüleri - Manisa 'da organize sanayi bölgesinde bulunan aşı merkezinden görüntüler - Aşı olan çalışanlardan görüntüler - Aşı olan çalışanlarla röportaj - Yunus Emre ilçe sağlık müdürü Süleyman Soğuksu ile röportaj Manisa 'da organize sanayi bölgesinde çalışanlara yönelik mobil ekiplerce yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) aşısı uygulandı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi (MOSB) içinde oluşturulan aşı noktasında da gerekli kontrol ve işlemlerinin ardından çalışanlara aşı yapıldı.
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