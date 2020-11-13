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13 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Malatya’da sigara yasağı olumlu karşılandı

Malatya’da sigara yasağı olumlu karşılandı

Şehir merkezinden detaylar

Hastalık Sigara Yasağı Sigara Tiryakisi Alabalık Sigara 

-Güneşte oturan vatandaşlar
-Vatandaşlarla röp.

( MALATYA ) MALATYA

- İçişleri Bakanlığı genelgesiyle uygulanmaya başlanan sokakta sigara içme yasağı Malatya'da olumlu karşılandı.Malatya'da ikamet eden Hakkı Bayındır, cadde ve sokaklarda sigara yasağını doğru bulduğunu belirterek, "Kararı doğru buluyorum. Ben de sigara tiryakisiyim ama sağlığımız için kurallara uymamız lazım. Bende hastalık varsa yere attığım izmarit başkasına hastalık bulaştırır. Sigara önemli değil önemli olan insanlarımızın sağlığıdır’ ifadelerini kullandı.Vatandaşlardan Yunus İplikci ise "Doğru bir karar. Sigara içtikleri zaman insanlar maskesini çıkarıyor. Karşıdaki kişinin sağlığını tehlikeye atıyor. Ben de sigara kullanıyorum ama kalabalık ortamlarda içmiyorum’’ şeklinde konuştu.
Hatice Sağlam da sigara yasağı kararını doğru bulduğunu söyleyerek, “Kim içmek istiyorsa gitsin dağda içsin. Evinde içsin. Ama benim sağlığımı tehlikeye atmasın. Ben kurallara uyuyorum ama sigara içenler yüzünden sağlığım riske giriyor. Bu kararın daha önceden gelmesi lazımdı’’ diye konuştu.

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