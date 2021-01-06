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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Malatya’da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7’de bir oranında düştü

Malatya’da kısıtlamalar işe yaradı vaka sayısı 7’de bir oranında düştü

Malatya sokaklarından detay görüntüler

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-İl Sağlık Müdürü Recep Bentli röp

( MALATYA )- Kısıtlamadan önce yaklaşık 700 olan vaka sayıları 100’e kadar düştü- Sağlık İl Müdürü Prof. Dr. Bentli: Kurallara uymaya devam edelim MALATYA

- Korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan yeni kısıtlama ve tedbirler Malatya’da da meyvesini vermeye başladı.
Önceleri ortalama günlük 700 vakanın çıktığı Malatya’da, kısıtlamalar ile birlikte bu oran 100’lere kadar geriledi. İl Sağlık Müdürü Prof. Recep Bentli ise vatandaşları rehavete karşı uyararak alınan tedbir ve kurallara uymalarını istedi. Dünyayı kasıp kavuran yeni tip korona virüs(Covid-19) ile mücadele kapsamında 30 Kasım itibariyle ülke genelinde alınan yeni kısıtlama ve tedbirler devam ediyor. Alınan tedbirler ile birlikte vaka sayılarında da ciddi oranda düşüş kaydedilirken, yetkililer vatandaşları rehavete karşı uyarıyor. Yeni kısıtlamalardan önce vaka sayılarının 700’ü bulduğu kentte alınan tedbirler sayesinde bu sayı yaklaşık 100’e kadar düştü. Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kısıtlamalar ile birlikte kentte vaka sayılarında düşüş olduğunu belirterek vatandaşları rehavete kapılmamaları konusunda uyardı. Müdür Bentli, özellikle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte vaka sayılarında düşüş yaşandığını belirterek “Vatandaşlarımızdan ricamız eğer hasta kendi aracıyla acile başvurabiliyor ise testlerini alıyoruz, ayrıca aracı yoksa bizim sağlık müdürlüğü çağrı merkezini ararlarsa ekiplerimiz gidip testlerini evden alıyor. Vatandaşlarımız buna dikkat etsinler” şeklinde konuştu.
Aile içi bulaşmanın daha fazla artığında ifade eden Bentli, “Kafe ve restoranlar kapandı, bundan dolayı en çok bulaşma yerleri şuan aile içi görünüyor. Bir ailede bir kişi pozitif olursa o aile vaka sayıları yüzde 40 üzerinde oluyor. İşi olmayan ve zorunlu kalmadıkça kimsenin dışarı çıkmasını istemiyoruz. Çıkanlarda maske ve mesafe kuralına mutlaka dikkat etsinler” dedi.
Çin’den gelen aşıların ne zaman vurulmaya başlanılacağı konusunda da değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Bentli, “Malatya’daki gönüllüler üzerinde süren aşı çalışmaları ile ilgili İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Yaşar Bayındır hocamız ile sık sık görüşüyoruz. Bakanlığının açıkladığı yüzde 91.25 güvenilir ve etkin olduğunu gösteren rapor var. Önümüzdeki günlerde de FAZ 3 çalışmaları kesin bitmiş olduğunda da raporun yayınlanacağını biliyoruz. Kesinlikle hekim dışı açıklamalara güvenmeyin. İşin uzmanlarına güvenmek ve işin uzmanlarına bu işi bırakmak gerekiyor” diye konuştu.
Aşının önemli olduğunu ifade eden Bentli, toplum bağışıklığının yüzde 65’in üzerine çıkmadıkça salgının kontrol altına alınamayacağını söyledi.

Bentli, bu yüzden aşı ile ilgili karamsar söylemlerden vazgeçilmesi gerektiğini dile getirdi. (EA-CÖ-SD-
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