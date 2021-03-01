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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
LONDRA - İngiltere'de Prens Philip, başka bir hastaneye nakledildi

LONDRA - İngiltere'de Prens Philip, başka bir hastaneye nakledildi

- Hastaneden görüntülerİngiltere'de Prens Philip, başka bir hastaneye nakledildiLONDRA (AA) - Enfeksiyon tedavisi gören İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in tedavisine başka bir hastanede devam edilecek.Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, "Edinburgh Dükü, bugün Kral 7. Edward Hastanesinden St Bartholomew's Hastanesine nakledildi. Doktorlar, enfeksiyon tedavisine burada devam edecek." ifadesine yer verildi.
Doktorların, Prens Philip'in önceden var olan kalp rahatsızlığına ilişkin testler yapacağı da belirtilen açıklamada, Dük'ün tedaviye yanıt verdiği ancak en azından hafta sonuna kadar hastanede kalmasının beklendiği aktarıldı.İngiliz basını, kaldığı Windsor Kalesi'nden Kral 7. Edward Hastanesine arabayla giden Prens Philip'in yeni hastaneye ambulansla götürüldüğünü yazdı. - 2 haftadır tedavi görüyorPrens Philip, 16 Şubat'ta Londra'daki Kral 7. Edward Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Kendisini iyi hissetmediği kaydedilen Prens Philip'in, doktorunun tavsiyesi üzerine tedbiren hastanede kalmasının istendiği belirtilmişti.Rahatsızlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid - 19) ilgisinin bulunmadığı açıklanan Prens Philip'in birkaç gün hastanede kalacağı duyurulmuştu.

İngiltere Hafta Sonu Koronavirüs Hastane 

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