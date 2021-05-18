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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü

Lokantalar kapalı olunca cami bahçeleri açık hava lokantasına döndü

-Sokakta yemek yiyen vatandaşlar

Oturma İzni Camii Kalaba Alabalık Cami Bahçesi 

--Kalabalık görüntü
--Cami bahçesi görüntü
--Cami bahçesi kalabalık detay
--Camide yemek yiyenler
--Cami bahçesinde oluşan çöpler
--Cami detay
--Cami bahçesine yemekle giren vatandaşlar
--Kapalı yol kalabalık detay
--Maskesiz vatandaşlar detay
--Röportaj

( ANTALYA - ÖZEL)- Paket yemeğini alan açık alanlardaki ağaç altlarını mesken tuttu- Camii bahçesindeki yiyecek atıkları çöplüklerden taştı ANTALYA

- Antalya’da 17 günlük tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar, yeme-içme yerlerinde oturma izni olmadığı için camii bahçelerine akın etti. Gel-al servisi ile yiyeceklerini işletmelerden alan vatandaşlar, cami bahçesini adeta mesire alanına çevirdi. Camii bahçesinde oluşan yiyecek artıkları ise çöplüklerden taştı. Kentin işlek caddelerinden Kapalı Yolda da oluşan kalabalık koronaya davetiye çıkardı. Tam kapanma sonrası dışarıya çıkan vatandaş Mustafa Paksoy ise, “Ben dahil bütün Antalya çarşıya dökülmüş durumda” dedi.
Tam kapanma sonrası kendilerini sokağa atan vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal etti. Yeme içme yerlerinde oturma izni olmadığı için gel al servisi ile yiyeceklerini alanlar, Murat Paşa Camii bahçesini adeta mesire alanına çevirdi. Camii bahçesinde oluşan kalabalık, korona virüse davetiye çıkartırken oluşan yiyecek artıkları çöplüklerden taştı. Öte yandan kentin işlek caddelerinden kapalı yolda da oluşan kalabalık, 17 günlük tam kapanmada alınan önlemleri hiçe saydı. Bazı mağazaların önünde metrelerce kuyruk oluştu. Sosyal mesafe kuralının da yok sayıldığı caddede bazı vatandaşlarında maskesiz dolaştığı görüldü.
“Ben dahil bütün Antalya çarşıya dökülmüş durumda” Kendisi dahil tüm Antalya’nın dışarı çıktığını söyleyen vatandaş Mustafa Paksoy, “ 17 günlük tam kapanma sonrasında ben dahil olmak üzere insanlar dışarıya çıktı. Kapanma sonrası oluşan kalabalıktan dolayı 17 gün evde olmanın bir işe yaradığını düşünmüyorum. Kapanma öncesinde de birçok kişi dışarıdaydı. Ben dahil bütün Antalya çarşıya dökülmüş durumda” diye konuştu.
(EA-
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