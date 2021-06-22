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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kütahya vaka sayısında Türkiye birincisi

Kütahya vaka sayısında Türkiye birincisi

Kütahya'nın işlek caddeleri.

Akalan Aritas Sayılar 

-Vatandaşların açıklaması.
-Drone ile Kütahya görüntüsü

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Sağlık Bakanlığının yayınladığı korona virüs (Covid-19) haftalık vaka haritasına göre Kütahya, vaka sayısında Türkiye birincisi oldu. Kütahya'da bir önceki hafta 101,55 olan 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayısı 116.18'e yükseldi. Buna göre Kütahya nüfusa oranla en yüksek vakanın görüldüğü birinci il oldu. İl genelinde son bir haftada korona virüse yakalanan hasta sayısı ise 66 oldu. Kütahyalılar, vaka artışında kentin Türkiye genelinde birinci il olmasının düşündürücü olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, "Vaka sayıları Kütahya ve Türkiye genelinde düşüyor. Ama Kütahya'nın vaka sayısı bakımından birinci il olması düşündürücü. Ancak sayıyı kurallara uyarak düşürebiliriz. Yetkililerimizin dediği gibi maske, mesafe ve temizlik" diye konuştular. (EFE-
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