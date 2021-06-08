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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kütahya vaka sayısında Türkiye 4'ncüsü

Kütahya vaka sayısında Türkiye 4'ncüsü

Şehrin cadde ve sokakları.

Akalan Aritas Sayılar 

-Vatandaşların açıklaması.
-Kütahya'dan drone görüntüleri.

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs (Covid-19) haftalık vaka haritası yayınlandı. Kütahya'da bir önceki hafta 112.71 olan 100 bin nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısı 101,55'e geriledi. Bu orana göre, Türkiye'de Kütahya nüfusa oranla en yüksek vakanın görüldüğü 4. il konumunda. İl genelinde son bir haftada Koronavirüse yakalanan hasta sayısı ise 575 düzeyinde gerçekleşti. Kütahyalı vatandaşlar vaka artışında kentin Türkiye genelinde 4. il olmasının düşündürücü olduğunu ifade ettiler. Vatandaşlar, "Vaka sayıları Kütahya ve Türkiye genelinde düşüyor. Ama Kütahya'nın vaka sayısı bakımında 4. il olması düşündürücü. Ancak sayıyı kurallara uyarak düşürebiliriz. Yetkililerimizin dediği gibi maske mesafe ve temizlik" diye konuştular. (EFE-)
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