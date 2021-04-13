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13 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Kütahya Şehir Hastanesi 8,5 ay sonra açılıyor

Kütahya Şehir Hastanesi 8,5 ay sonra açılıyor

Hastane inşaatı.

Rehabilitasyon Fizik Tedavi Kemoterapi Ameliyathane Ameliyat 

-Çalışan işçiler.
-Hastane inşaatının havadan görüntüsü.

( KÜTAHYA -DRONE-ÖZEL)- Yapımı devam eden 510 yatak kapasiteli Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı havadan görüntülendi KÜTAHYA

- Kütahya Şehir Hastanesi inşaatında betonarme işlerinin yüzde 100 oranına yaklaştığı belirtildi. 31 Aralık 2021 tarihinde hizmete açılacak olan hastane inşaatında halen mimari, elektrik, mekanik, tesisat ve altyapı çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Toplam 150 bin metrekarelik alan üzerine yapılmakta olan Kütahya Şehir Hastanesi'nde odaların 159'unun tek kişilik, 136'sının ise çift kişilik olarak dizayn edileceği öğrenildi. Hastane tamamlandığında 15 ameliyathanesi, 79 yoğun bakım yatağı, 13 diyaliz ve 14 kemoterapi koltuğu ile hizmet vereceği vurgulandı. Şehir Hastanesinde her branştan 152 polikliniğin, fizik tedavi ve rehabilitasyonda ise 20 polikliniğin hizmet vereceği dile getirildi.
Kütahya Evliya Çelebi Mahallesi'nde yapımı devam eden Kütahya Şehir Hastanesi, İhlas Haber Ajansı

tarafından havadan da görüntülendi. Hastanenin maliyetinin 538 milyon TL olduğu ifade edildi. (EFE-Y)
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