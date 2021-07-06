- Kütahya, korona virüs vaka sayısında Türkiye'de 4.'sü

-Vatandaşların açıklaması.

-Açıklanan vaka haritası.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan korona virüs vaka haritasına göre Kütahya 97.11 ile Türkiye'de 4., Ege bölgesinde ise ilk sırada yer aldı. Kütahya, Ege bölgesinde en çok vaka görülen il olmayı sürdürüyor. Açıklanan 26 Haziran-2 Temmuz tarihli haritaya göre, her yüz bin kişide görülen vaka sayısı Kütahya’da 97.11 olarak gerçekleşti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan haritada vaka sayısı en yüksek iller Ağrı, Bitlis, Siirt ve Kütahya olarak görüldü.

Geçtiğimiz hafta 102,48 ile kırmız kategoride olan Kütahya yeni haftada 97,11'lik oran ile Ege'de birinci Türkiye’de ise 4. sırada yer aldı. Haftalardır Türkiye’de en yüksek vakaya sahip iller arasında olan Kütahya’da bu durum endişeye neden oluyor. Türkiye aşılama çalışmaları ile büyük bir yol kat ederek 5 binin altında günlük vaka sayısına düştü ancak Kütahya, tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen hala en yüksek vakaya sahip iller arasından olmaya devam ediyor. Vatandaşlar vakaların düşmemesinin nedeni olarak tedbirlere uyulmaması ve normalleşme sürecinin ardından tedbirlerin gevşetildiğini savunuyor. (EFE-)

