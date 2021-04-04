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04 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Kütahya'da korona virüs vaka sayısı yine arttı

Kütahya'da korona virüs vaka sayısı yine arttı

Polis ekiplerinin araçlar üzerindeki uygulaması.

Hafta Sonu Güvenlik Güçleri Sokağa Çıkma Yasağı 

-Drone ile Kütahya'nın cadde ve sokakları.

( KÜTAHYA -ÖZEL-DRONE) KÜTAHYA

- Kütahya'da bu hafta korona virüs (Covid-19) tablosunda pozitif vaka sayısında yine artış yaşandı. Sağlık Bakanlığının Türkiye geneli haftalık vaka sayısı tablosuna göre geçtiğimiz hafta Kütahya'da 100 bin kişiden 153.12'si pozitifti. Bu hafta yayınlanan tabloda oranda artış olması gözlerden kaçmadı. 27 Mart-2 Nisan tarihlerindeki tabloya göre, Kütahya'da yaşayan her 100 bin kişiden 190.57'sinin pozitif vak a olduğu görüldü.
Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre Kütahya'da günlük vaka sayısı 156, haftalık vaka sayısı ise bin 98'e yükseldi. Bu arada, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonu güvenlik güçleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Polis ekipleri, kent merkezi Atatürk Bulvarı üzerinde araçlar üzerinde uygulama yaptı.
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