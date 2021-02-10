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10 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
-Kurbağalıdere'de çöp yığını oluştu

-Kurbağalıdere'de çöp yığını oluştu

Kurbağalıdere çöp görüntüleri

Salar 

-detay
-genel
-Vatandaş ile röp.

( İSTANBUL ) - Kurbağalıdere'de çöp yığını oluştu İSTANBUL

- Kadıköy'de ıslah çalışmaları sonucu bir süre önce suyunun renginde ve kokusunda iyileşme görülen, balıkların geri döndüğü Kurbağalıdere'de çöp yığınları oluşarak yine eski haline büründü. Vatandaşlar ise durumu tepkiyle karşıladı. Geçtiğimiz yıl İBB tarafından temizlik çalışmalarına başlanan Kurbağalıdere yeniden eski haline bürünmeye başladı.
Kurbağalıdere'nin suyu tekrar bulanıklaştı, derenin üzerinde çöp adacıkları oluştu. Yetkililer ise kirliliğin daha fazla yayılmaması için şerit çekerek engel olmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ise derede oluşan kirliliği tepkiyle karşıladı. "Bu işi tam yapsınlar" Mahalle sakini Cumali Altan konuya ilişkin olarak, "İyi temizlemediler. Tam yapmadılar bu işi. Yapsalar böyle olmazdı. Artık burayı düzeltecekler mi bilmiyorum. Tam da bitmedi zaten herhalde çalışmalar devam ediyor. Benim isteğim bu işi tam yapsınlar" diye konuştu.
Mahalle sakinlerinden bir vatandaş ise, "Yaptıkları iş hiç anlamlı değil. Toprakların üzerine betonları yığdılar. Yapılan çalışmanın faydalı olduğunu düşünmüyorum. Burada yaşayanlara hiç bir şey sormadan istedikleri gibi yapıyorlar. Seneye tekrar yaparlar" dedi.
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