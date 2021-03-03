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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Küçük Ayşe’nin 5 yıllık sessizliği son buldu

Küçük Ayşe’nin 5 yıllık sessizliği son buldu

Çocuğun doktorların odasına girmesi

İmplant Allah Doğuş Ameliyat 

-Anne, baba ve çocuktan detaylar
-Koltukta oturma ve çocuğun konuşma anları
-Doktor ve baba ile röp.

( KAHRAMANMARAŞ )- Kahramanmaraş’ta ilk kez yapılan ameliyat sonrası 5 yaşındaki Ayşe hem duyabiliyor, hem de konuşabiliyor KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta doğuştan hem kulakları duymayan, hem de konuşamayan 5 yaşındaki Ayşe, iki yıl önce kulağına yapılan başarılı ameliyat sonrası artık duyabiliyor. Kahramanmaraşlı Zekeriya-Gülgidan Pamuk çiftinin 5 yaşındaki kızı Ayşe, doğuştan işitme ve konuşma yeteneği olmadan dünyaya geldi. İşitmedeki problem nedeniyle konuşma sorunu da yaşayan küçük Ayşe, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Bölümünde tedaviye alınarak ameliyat edildi. 2 yıl önce ‘koklear implant’ ameliyatı ile sağlığına kavuşan Ayşe, şimdi artık hem konuşabiliyor, hem de duyabiliyor. Ayşe’nin sesleri algıladığını ve sağlığına kavuştuğunu ifade eden Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun ve Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsrafil Orhan, “Yaklaşık 2 yıl önce Ayşe kızımıza ‘koklear implant’ ameliyatı yapmıştık. Ameliyatımız çok şükür sıkıntısız geçmişti ve sonrasında Ayşe kızımız eğitim almaya başlamıştı ve şimdi de artık duymaya ve konuşmaya başladı.
Bizde bu sevincimizi herkesle paylaşmak istedik. Bu tür ameliyatlarımız artık ülkemizde üniversitelerinde dahil yapılmış olması sevindirici bir durum. Kızımız doğuştan işitme sorunu olan bir kızımızdı ve çocuklar konuşamadığı için de işitemiyor. Ama şuanda sesleri algılayabiliyor, annesi babası çağırdığında algılayabiliyor. Anne, baba, abi hatta arkadaşlarının ismini Hayati ve Ülger şeklinde söyleyebiliyor. Bu gerçekten mutluluk verici bir olay” diye konuştu.
Doktorlara teşekkür eden baba Zekeriya Pamuk ise, “Kızım artık biri çağırdığı zaman duyuyor. Şimdi de özel eğitim okuluna gidiyor inşallah daha iyi olacak” diye konuştu.
(HLL-
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