Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Koronaya karşı bariyerli önlem

Koronaya karşı bariyerli önlem

Korona yoğunluğuna bariyerli önlem

Polis Bild Gesi Kışla Trol 

-Bariyerlerle sokak giriş ve çıkışının kapatılması
-Giriş ve çıkışlarda duran polisler
-Kontrollü geçişleri sağlayan ekipler
-Vatandaşların açıklaması
-detay görüntüler

( ŞANLIURFA )- Polis kontrollünde mesafeli geçiş ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da korona virüs önlemleri kapsamında pasajlar bölgesinde yoğunluğun önüne geçmek için giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı. Polis kontrolünde geçişlerin yapıldığı bölgede, sık sık esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapılıyor.Korona virüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi korumak için Şanlıurfa’da çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, kentte yoğunluğun oluştuğu bölgelere önlem için yeni karar aldı. Kararla Eyyübiye içesine bağlı Yusufpaşa Mahallesi'nde yer alan pasajlar bölgesine giden 886. Sokak bariyerlerle kapatıldı. Polis kontrolünde geçişlerin yapıldığı bölgede, sık sık esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılar yapılıyor.Bölgede önlemlerin alınmasıyla yoğunluğun önüne geçildiğini aktaran esnaf ve vatandaşlar, yetkililere teşekkür etti.Konu ile ilgili İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açılamada, ilgili sokakta özellikle ikinci el telefon satışından kaynaklı oluşan yığılmaları önlemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla bu alanda aynı anda bulunacak kişi sayısının en fazla 75 olmasına karar verildiği belirtildi. Kararda, kurallara uyulmaması halinde ekiplerin cezai işlem başlatacağı da bildirildi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı