Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş

Koronadan ölen doktor emeklilik yerine salgınla mücadeleyi seçmiş

Vefat eden doktorun fotoğrafları. Yakınlarının emeklilik yerine salgınla mücadele ettiğini söylemeleri. Valinin başsağlığı dilemesi. Duaların edilmesi. Cenaze namazı kılınması. Cenaze aracının hastane önünden hareket edişi. Vali Masatlı'nın konuşması.

( AMASYA ) - AMASYA

Yoğun Bakım Ünitesi Koronavirüs Başsağlığı Cenaze Namazı Sağlık Çalışanları 


- Amasya’da korona virüse yakalanarak 66 yaşında hayatını kaybeden Doktor Mustafa Yiğit’in emekli olmayıp salgınla mücadele için özel izinle mesleğini devam ettirdiği ortaya çıktı. 41 yıldır sürdürdüğü mesleğini 1990 yılından bu yana Amasya’da devam ettiren evli ve 2 çocuk babası Mustafa Yiğit, koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından bu yana hastalarını kurtarmak için mücadele ediyordu. Rahatsızlanması üzerine 20 gün önce tedavi altına alınan Yiğit, yoğun bakım ünitesinde mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emeklilik yerine hayatını kaybetmeyi göze alıp salgınla mücadele etmeyi seçen Nöroloji Uzmanı Yiğit için görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesinde tören düzenlendi.
Emekli olmak yerine hastalarını iyileştirmek için çalışmayı tercih ettiğini belirten Yiğit’ın yakınlarının üzüntüsünü paylaşan Amasya Valisi Mustafa Masatlı, “Hayatını riske ederek, her şeyi göze alarak bizleri korumak için hayatını kaybedenlere daha çok üzülüyoruz” dedi.
İl Müftüsü Durmuş Ayvaz’ın kıldırdığı cenaze namazına Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz ve sağlık çalışanları da katıldı.
Cenaze defnedilmek üzere Giresun’a gönderilecek. (MÇ-)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
İşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odalarıİşte Vuhan'dan Gelenlerin Kaldığı Karantina Odaları
Isparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgiIsparta Şehir Hastanesi'ne Bölgeden Büyük İlgi
Tavuk dönerdeki büyük tehlike!Tavuk dönerdeki büyük tehlike!
Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!Geçici dövme küçük kızın hayatını zehir etti!
Uluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık KongresiUluslararası Gebelik, Doğum Ve Lohusalık Kongresi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement