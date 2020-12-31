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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
Korona virüse yakalanan sağlık çalışanı alkışlar eşliğinde taburcu oldu

Korona virüse yakalanan sağlık çalışanı alkışlar eşliğinde taburcu oldu

hastanın ambulans helikopterle getirilişi

Ambulans Helikopter Sağlık Çalışanı Sağlık Çalışanları Helikopter Kışla 

-Hastanın taburcu oluşu
-Röportaj
-Detay

( YOZGAT ) YOZGAT

- Yozgat Şehir Hastanesi'nde korona virüs tedavisi gören Acil Tıp Teknisyeni (ATT) Serkan Işıksoy, tedavisinin tamamlanmasıyla meslektaşlarının alkışları arasında taburcu oldu. Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 112 Acil Komuta Merkezi´nde acil tıp teknisyeni olarak çalışan ve geçici görevle Hatay’a giden Serkan Işıksoy, halsizlik ve nefes darlığı şikayeti üzerine Hatay Devlet Hastanesinde tahlil yaptırdı. Tahliller sonucu ciğerlerinin yüzde 90 kapandığı ve korona virüs salgınına yakalandığı belirlendi. Işıksoy tedavisinin memleketi Yozgat’ta Şehir Hastanesinde gerçekleştirilmesi istedi ve 18 Aralık Cuma günü Işıksoy, ambulans helikopterle Yozgat’a sevk edildi. Sağlığına kavuşan Işıksoy, Covid-19’a yakalandıktan sonra çok zor bir süreç yaşadığını anlatarak bu süreçte nefes almakta çok zorlandığını söyledi.

Işıksoy, “5 gün yoğun bakımda kaldım. 3 çocuğum var. Allah beni çocuklarıma bağışladı. Bu hastalığın şakası yok. Ben alkol ve sigara kullanmıyorum, spor yapıyorum buna rağmen çok zor bir süreç yaşadım. Allah´a şükür tedavimin ardından sağlığıma kavuştum” dedi.
Kendisi gibi sağlık çalışanlarına ilgileri için çok teşekkür eden Işıksoy, “Allah bu hastalığı kimseye yaşatmasın. Ben de sağlık camiasının bir neferiyim, bundan sonra tekrar bana ihtiyaç duyan bütün hastalar için elimden gelen her şeyi yapacağım. Vatandaşlarımızdan isteğim maske, mesafe ve hijyene dikkat etsinler. Dışarı çıkmasınlar, misafirliğe gitmesinler, 300’den fazla sağlık çalışanı bu salgın nedeniyle hayatını kaybetti, onları düşünsünler” şeklinde konuştu.
Covid-19’a yakalanan Yozgat Şehir Hastanesinde tedavisi tamamlanan Işıksoy, meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.
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